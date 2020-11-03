腾讯音乐与美国最大私营音乐版权公司签署独家授权协议

据报道，腾讯音乐（NYSE：TME）和美国最大的私营音乐版权公司 peermusic 今日联合宣布，双方已达成一项独家数字许可协议，在中国推广和分发 PeerMusic 的发行目录（版权音乐）。

根据该协议，腾讯音乐的用户将能够通过腾讯音乐的流媒体平台和其他本地数字平台访问 PeerMusic 的版权音乐，这些平台包括 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民 K 歌（WeSing）。

PeerMusic 是全球最大的独立音乐发行商之一，其音乐目录包括大量艺术家的歌曲，包括吉米 · 罗杰斯（Jimmie Rodgers）、巴迪 · 霍利（Buddy Holly）、滚石乐队、蕾哈娜（Rihanna）、碧昂斯（Beyonce）和贾斯汀 · 比伯 (Justin Bieber）等。

腾讯音乐对此表示：“我们寻求最好的全球内容合作伙伴，这是我们将最高质量、最全面的全球音乐目录带给消费者的承诺的一部分。”

就在昨日，腾讯音乐刚刚宣布，已与全球最大独立音乐数字版权代理机构 Merlin 续签了多年的授权和合作协议。

根据该协议，Merlin 还将授权腾讯音乐的社交 App 全民 K 歌在中国提供在线 K 歌服务。通过这次合作，QQ 音乐、酷狗和酷我音乐都可以享受 Merlin 曲库中的各种歌曲。