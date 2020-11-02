腾讯关联公司正申请 “有头脑和很高兴”、“阿凡不达”等商标

IT之家11月2日消息 企查查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请了“有头脑和很高兴”、“阿凡不达”等商标。目前，商标状态为注册申请中。其中“阿凡不达”属于国际分类 38类通讯服务，“有头脑和很高兴”属于国际分类41类教育和娱乐。

“有头脑和很高兴”、“阿凡不达”等商标的说法也许大家看起来很熟悉，其反义词汇是“没头脑和不高兴”“阿凡达”。

IT之家获悉，《没头脑和不高兴》是1962年上海美术电影制片厂制作的动画片。有两个孩子，一个叫“没头脑”，一个叫“不高兴”。“没头脑”做起事来丢三落四，总要出些差错。“不高兴”总是别别扭扭，你要他往东，他偏往西。别人劝这两个孩子改掉坏脾气，他们都不以为然。

《阿凡达》（Avatar）是一部2009年由詹姆斯·卡梅隆执导的科幻电影，该片于2009年12月16日以2D、3D和IMAX-3D三种制式在北美上映。该片主要讲述人类穿上阿凡达的躯壳，飞到遥远的星球潘多拉开采资源。受伤后以轮椅代步的前海军杰克，自愿接受实验并以他的阿凡达来到潘多拉。在结识了当地纳美族人公主涅提妮之后，杰克在一场人类与潘多拉军民的战争中陷入两难。

电影《阿凡达》重映定档2020年9月18日，此次是时隔11年的重映。