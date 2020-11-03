【IT之家评测室】2020 款苹果 iPad Air 体验：iPad Pro 直呼刀法精准

要说今年苹果系产品中变化最大的，除了 iPhone 12 系列，就是 9 月 16 日推出的新一代 iPad Air 了（按数字算应该是 iPad Air 4），毕竟这可是从 iPhone 手里抢下 A14 芯片首发权的 iPad，再加上类似 iPad Pro 的全面屏、直角边框引入，以及集成在电源键上的 Touch ID，和多彩的机身配色，这些元素让 iPad Air 4 成为今年最受关注的苹果产品之一。



目前，IT之家已经拿到了银色版本的 iPad Air 4，它的实际体验究竟怎么样，值不值得入手？大家不妨就随IT之家的评测一同了解一下吧。

一、外观设计：比 iPad Pro 厚，比 iPad Pro 轻

今年新款 iPad Air 给人第一印象的改变就在于其全新的外观设计，一言以蔽之，可以用 “沿袭 iPad Pro”来形容。

首先，新 iPad Air 的屏幕变成了类似 iPad Pro 的全面屏设计，正面由一整块玻璃面板覆盖，去掉了 Home 键后，10.9 英寸的屏幕屏占比更加震撼。不过和 11 英寸的 iPad Pro 对比我们可以发现，iPad Air 的屏幕边框还是要比 iPad Pro 略宽一些。

由于没有 Face ID，新 iPad Air 的屏幕顶部只有一枚隐藏在黑色面板下的摄像头，看起来更简洁。

全新铝金属直角中框，也是这次新款 iPad Air 在外观上最重要的变化之一，这样的中框让平板看起来更有棱角，更加硬朗。

在中框右侧，我们能看到音量加减的按键，一枚磁力接点，如果是蜂窝网络机型，SIM 卡槽也是在这一侧，而平板的左侧没有其他按键。中框顶部，可看到扬声器开孔以及支持 Touch ID 的电源键，中框底部则是扬声器开孔和 USB Type-C 接口。

采用直角金属中框带来的另一大好处是可以支持第二代 Apple Pencil，将手写笔直接吸附在平板侧边上进行充电显然更加自然。

接着我们来到 iPad Air 的机身背面，最显然的自然就是那枚凸起的摄像头以及中间的金属苹果 Logo 了，整体看起来和 2018 款的 11 英寸 iPad Air 几乎别无二致。

新 iPad Air 的机身尺寸为 247.6mm×178.5mm×6.1mm，相比 11 英寸的 iPad Pro，大小相同，但要略厚一些。不过重量方面，iPad Air 却要比 iPad Pro 更轻。

总体来说，全新 iPad Air 采用了新的外观设计，与之前的系列明显区隔，做工方面也基本上挑不出毛病，拿在手上的品质感还是很高的，仅从外观和工业设计角度来讲，新款 iPad Air 显然是值得的。

在外观设计这部分的最后，IT之家再说一说全新 iPad Air 的屏幕。新 iPad Air 搭载的是一块 10.9 英寸的 Liquid 视⽹膜显示屏，支持原彩显示、P3 ⼴⾊域、分辨率为 2360 x 1640，像素密度为 264 ppi。总体来说，新 iPad Air 这块屏幕观感细腻舒适，不过和 iPad Pro 对比的话，可以明显看出 iPad Air 屏幕色彩更为寡淡一些，不像 iPad Pro 那样鲜艳。

二、A14 仿生加持，性能直逼 iPad Pro

正如文章开头所说，今年 iPad Air 4 先于 iPhone 12 系列搭载了 A14 仿生处理器，iPad Air 的产品地位仿佛一下子拔高了一层。而 A14 仿生带来的强劲性能也成为新 iPad Air 上备受关注的看点。

苹果苹果 A14 仿生芯片采用了全新的 6 核设计（2 个高频核心 + 4 个节能核心），采用 5nm 工艺制程，其晶体管的尺寸以原子为单位，拥有 118 亿个晶体管，甚至比桌面 x86 处理器还多。

与前代 iPad Air 搭载的 A12 芯片性能相比，A14 仿生在 CPU 性能上提升 40%，GPU 性能提升超 30%，苹果称其图形性能是同类 Windows 笔记本的 2 倍，其每秒可执行 11 万亿次操作。此外，A14 仿生芯片还搭载了全新 16 核的神经网络引擎，是前代设计中核心数量的两倍，每秒可处理 11 万亿次运算，机器学习性能由此得到 2 倍的提升。这也是 iPad 首次采用新一代机器学习加速器，令机器学习工作中常用的矩阵乘法速度快达 10 倍。

在性能测试时，IT之家首先用 GeekBench 5 对 iPad Air 进行了跑分，实测 A14 仿生单核成绩为 1579，多核成绩为 4135。

比较一下，2020 款 iPad Pro 的 GeekBench 5 单核成绩 1124 分，多核成绩 4582；而 2018 款 iPad Pro 单核 1120，多核 4669。

可见，新款 iPad Air 的单核性能要优于两款 iPad Pro，多核性能则略不及 iPad Pro，毕竟核心数不同。整体来看，新 iPad Air 的运算性能并没有比两款 iPad Pro 差太多。

安兔兔跑分方面，新款 iPad Air 的总成绩为 655109 分，GPU 成绩为 250618，而 2020 款 iPad Pro 的总成绩为 713830，GPU 分数为 344413。

实际使用的时候，IT之家使用新 iPad Air 尝试玩了《原神》这款游戏，整个过程也是轻松应对毫无压力，基本没有遇到掉帧的情况。

A14 仿生芯片的加持让 iPad Air 也拥有强大的神经网络运算能力，也就是 AI 能力，在这一点上IT之家也进行了测试。

测试时，IT之家采用了《HomeCourt》这款软件，这是一款利用 AI 图像识别技术帮助篮球爱好者训练投篮、运球、比赛既能的应用，曾经在苹果 iPhone XS 系列发布会上亮过相。

实际运行时，《HomeCourt》通过调用摄像头对取景框中人物、篮球的运动进行识别，然后实时分析人物完成运球、投篮等指定动作的准确度。当一系列动作完成后，软件会给出详细的分析报告，帮助用户调整运动的准确性和运动量。这个过程对 AI 运算的压力其实是很大的。

IT之家小编做了一套运球的动作让 iPad Air 来识别，从结果看，新 iPad Air 识别的过程很准确，并输出了对应的分析报告。应用工作的时候，iPad 机身发热不明显，完全不影响使用。

总体来说，新 iPad Air 的整体性能虽然可能相较 iPad Pro 还略逊色些，但应对日常游戏或者比较专业些的工作是没有问题，加上 iPad OS 出色的优化，你基本不用担心性能不够的问题。

三、iPad Air + 妙控键盘 + 第二代 Apple Pencil，生产力更进一步

新款 iPad Air 的两大关键改变：A14 仿生芯片加持和直角中框的引入，这两大关键特性更深层次地提升了 iPad Air 的生产力。首先，A14 仿生芯片拥有强大的性能，同时，直角中框让新 iPad Air 可以顺利采用第二代 Apple Pencil，再搭配上妙控键盘，iPad Air 4 就可以在很多移动场景下成为可替代笔记本的存在。

从 iPadOS 13.4 开始，苹果就为 iPad 引入了一个专属光标，这就是结合妙控键盘上的触控板操作 iPad 时显示的光标，就像桌面电脑那样。

这个专属的小光标是一个半透明的灰色小圆点形状，当你不用触控板的时候，它是隐藏的，当你手触摸到触控板的那一刻，它就会出现在系统界面中，然后你就可以用它进行精准的点按和手势操作。

比如，撰写文档的时候，经常需要把光标定位到某个字后面，在以前你得在打字过程中不停把手抬起来点击屏幕，搭配妙控键盘，你只需要在触控板上移动光标就行了。

这样以来，在外面用 iPad Air 编辑文档就会非常方便。

不过一些第三方的文档编辑 App，例如《WPS》对 iPad Air 搭配妙控键盘的操作优化也不太到位，选中文字时候还是移动端的样式和逻辑。

利用妙控键盘上的触控板，还可以在 iPad Pro 上进行一些手势操作，例如三指上划回到主界面，三指上划悬停进入多任务界面、三指左右滑动切换应用等等，这个手势逻辑基本上和 Mac 上是差不多的。

总体来说，有了妙控键盘加持的 iPad Air 整体生产力相较于以往提升了太多，很多操作习惯都可以从桌面端延续下来。

妙控键盘整体重量大约 600g，iPad Air 重量为 458g，两者加起来仍然要比市面上大部分轻薄本更轻巧。iPad Air 吸附在妙控键盘上也非常稳固，如果没有桌子，架在腿上也很稳固。

而如果你的工作不用编辑文档，而是需要写写画画，搭配第二代 Apple Pencil 的 iPad Air 也很适合。

第二代 Apple Pencil 笔身纤细，表面为喷雾材质，手感比初代 Apple Pencil 也要好不少。日常办公时，你可以用第二代 Apple Pencil 在 pdf 文件上做批注、填表格等，笔迹几乎没有延迟，压感也很细腻，和用现实的笔在文件上书写差不多。

借助一些绘画软件，你可以在新 iPad Air 上画出精致的图画，IT之家用第二代 Apple Pencil 上画了一幅，从笔迹上可以看出，不同种类的笔迹、绘画时的不同力度、轻重徐疾，都有细腻的展现。

▲作者：IT之家正正

另外，全新 iPad Air 还支持 Apple Pencil 的随手写功能，这个功能可以让你在任意的文本栏内手写文字，然后转化成系统文字。除了手写转文字，你还可以用 Apple Pencil 在文字上来回划动以删除文字，在文字上划线以选中文字等等。

这个功能在当你没有外接键盘时会比较好用。

在第二代 Apple Pencil 的配合下，不仅仅是艺术创作，日常生活中的辅助交流、手账记录等等都可以发挥很好的作用，这属于一种用了之后才能体会到好用的功能。

四、其他使用体验：Touch ID 简单好用

新款 iPad Air 虽然采用了和 iPad Pro 类似的全面屏设计，但在解锁方面并没有用上 Face ID，而是将 Touch ID 指纹识别集成到了顶部电源按键中。息屏的时候，用采集指纹的手指按下电源键，iPad Air 就会自动亮屏、解锁、进入主界面，一气呵成；如果是亮屏锁屏的情况，轻触电源键也可实现解锁。

要说 Touch ID 和 Face ID 谁更好用，就当前来看各有有点。如今在外面需要戴口罩，Face ID 解锁就没有 Touch ID 好用，而如果在家里，Face ID 需要手动摸一下电源键，反而就没有 Face ID 好用了。因此，如果 Touch ID 和 Face ID 都支持，那就完美了。

识别速率方面，iPad Air 的 Touch ID 并没有因为识别区域变小而影响速率，将手指按上去的同时就能解锁，很迅速。

摄像头方面，全新 iPad Air 搭载的是和 iPad Pro 相同的 1200 万像素后置主摄，支持最高 4K/60 fps 的视频拍摄。考虑到如今 iPad Air 强大的性能，很多视频工作者可能会使用它拍一些视频素材，然后直接在 iPad 上进行编辑，所以IT之家也拍摄了一段 4K/60 fps 的视频，并在 iPad 上用编辑软件稍作剪辑，大家可以看一下效果。

总体来说，新 iPad Air 的视频拍摄画面拥有不错的动态范围，防抖效果也超出预期，4K/60 fps 视频拍摄的时候，机身微微发热，但取景框并没有明显掉帧。使用 iPad Air 做一些轻量剪辑工作，处理速度也比较快速。对于视频工作者来说，除了 iPad Pro，现在又多了一个选择。

从 iPad OS 开始，iPad 就开始支持直接插入 U 盘等储存设备的功能，这对于日常使用体验的提升是巨大的。

新款 iPad Air 搭载了 USB Type-C 接口，可带来 5Gbps 数据传输速度，配合 iPad OS 的这一功能，可以快速连接相机、硬盘和最高达 4K 的外接显示器等设备。IT之家用 USB Type-C 转接器连接了相机内存卡，iPad Air 可以轻松读取内存卡中的照片，并且过程流畅。你还可以把内存卡中的内容保存到 iPad Air 本地，这其实也是一项生产力的改进，特别是对于摄影师而言。

五、充电和续航

新款 iPad Air 标配的是最高 9V/2.22A 的充电器，在实际测试时，IT之家用标配的充电器为 iPad Air 充电，电量从 0% 充满到 100% 共花了 123 分钟，这个充电速度算是比较久了。

而续航方面，IT之家做了两项简单的测试，测试前让 iPad Air 处于 WI-FI 网络环境下，屏幕亮度为 100%，音量为 50%，然后首先用新 iPad Air 玩了 30 分钟的《和平精英》（游戏画质调节到最高），游戏结束后耗电 15%；接着在小编用《哔哩哔哩》观看了 60 分钟的 1080P 电影，耗电 23%。

从简单测试的结果来看，新款 iPad Air 的续航能力基本可以让人满意，正常稍重的使用强度下，坚持一天应该不成问题。

六、总结：2020 款 iPad Air 推出后，总有一款适合你的 iPad

全新 iPad Air 推出后，有网友觉得它的定位比较尴尬，因为 64GB 的新 iPad Air 售价 4399 元，再加 1430 元就可以拥有 128GB 的 11 英寸 iPad Pro，各方面体验都大大提升。

这么说对于预算充足的用户来说确实也是成立的，不过在体验过新 iPad Air 后，IT之家觉得它更像是苹果在 “传统 iPad”和 iPad Pro 之间找到了一个过渡点，是在 iPad Pro 的基础上做更精准的削减。

因此，苹果砍去了 iPad Pro 上诸多并非所有用户都有需求的加分项，而保留了可以和 Pro 媲美的性能，还有全面屏，还支持第二代 Apple Pencil 和妙控键盘等等，这些都是相对更实用的特性。由此可见，苹果的刀法也还是挺精准的（特别是他砍掉了 128GB 的新 iPad Air），新 iPad Air 也的确能找到清晰的定位人群。

IT之家觉得，对于学生党、刚步入工作岗位的年轻上班族来说，2020 款 iPad Air 或许是比较适合的，而如果你的预算比这更低，可以选择 iPad、iPad mini，抑或是你不差钱，iPad Pro 妥妥地安排上。

iPad 的产品线正变得前所未有的完整和丰富，或者说，总有一款适合你的 iPad，也许这就是新 iPad Air 的最大意义。