苹果新专利：适用于 iPhone 的屏下 Touch ID 技术

IT之家11月3日消息 众所周知，苹果 iPhone 此前采用的 Touch ID 类似于安卓机型的前置指纹识别方案，在因疫情而必须戴口罩的今天十分实用。

苹果在周二获得了美国专利商标局授予的一项名为 “通过电子设备显示器进行短波红外光学成像”的专利，在该专利中，苹果公司提出了在显示屏工作时使用屏下光线进行指纹识别的方法，也就是苹果的屏下 Touch ID 技术。

▲ 专利示意图，图截于专利文件

苹果指出，可以将光学成像系统放置在显示屏附近，但这会使边框变得比预期要厚。而苹果想的办法是，将 Apple 的光学成像系统堆栈于主显示屏下方，该系统由外部保护层，触敏层和显示层组成。

该专利的原理是光学成像系统将向上传输短波红外光，利用短波红外光与手指相互作用，并根据与屏幕接触的脊的存在将光反射回去。然后，反射的红外光被同一光学成像系统中的光敏元件接收，然后该光敏元件可以完成渲染指纹的工作，并将指纹信息的一部分进行分析。

IT之家了解到，虽然屏下指纹并非一种新技术或新思路，但该专利最初于 2018 年 9 月 26 日提交，目前无法推测该专利的构思时间是否早于三星等显示面板厂商。

此外， Twitter 爆料人 @L0vetodream 早些时候爆料称苹果正努力在 iPhone 屏幕下方添加 Touch ID 功能。但目前还没有关于 Touch ID 功能何时会重返旗舰 iPhone 系列的时间。去年，彭博社曾报道，苹果正在与供应商合作开发一款配备 Touch ID 和 Face ID 功能的 iPhone，最快将于 2021 年推出。