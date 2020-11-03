OPPO 屏下摄像头手机专利公布，后置圆形四摄与 Ace 2 相似

IT之家11月3日消息 2019 年底，OPPO 向 CNIPA（中国国家知识产权局）申请了一项具有特殊设计的智能手机型号外观设计专利。该文档已于 10 月 23 日正式公开，其中包括 22 款尚未发布的 OPPO 手机产品图片。

外媒 LetsGoDigital 今日报道且绘制了该专利的渲染图，OPPO 这款全新的屏下摄像头手机拥有纤薄的外壳，真正的全面屏设计，与 OPPO Ace 2 极其相似的后置圆形四摄镜头，同时保留了 3.5 毫米耳机插孔，外媒推测该机为 Ace 3。

IT之家了解到，OPPO 的 Reno Ace 系列机型定位年轻群体，主打电竞和性价比，为 OPPO 首发新屏幕形态的几率可能不超过三成。

▲ 图源LetsGoDigital，下同

OPPO 目前旗下所有旗舰机型都至少具有 5X 的变焦能力，因此其后置摄像头模组必定会向外突出一部分，LetsGoDigital 设计师团队发现，OPPO 搭载该技术的机型的相机部分约具有总厚度六分之一的厚度。相比之下，该设计的突起与具有 5 倍混合变焦的 Reno4 完全相同，但不如具有 10X 混合变焦的 Reno4 Pro （约占总厚度 1/5 ）。