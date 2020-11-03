王者荣耀英雄动作手游《代号：破晓》正式亮相：发布首款 CG 视频

IT之家11月3日消息 《代号：破晓》是王者荣耀 IP 下的全新手游，由天美工作室群动作团队制作，王者荣耀团队监修，双方共同打造的王者荣耀英雄动作手游。近期首发CG，破晓将至，英雄们准备战斗！

IT之家获悉，“破晓”之名，取自于上古奇迹宝石 “破晓之心”，在《永远的长安城》和《盟友》CG 中，它因被英雄们争夺而被广大召唤师所熟知。破晓既代表着新生的力量，也寓意着王者 IP 下新成员的到来。

上古奇迹宝石 “破晓之心”

故事 · 始

在《永远的长安城》CG 中，马可波罗使用破晓之心打开了长安那扇尘封已久的大门，他之后又将发生什么奇遇，他和李白之间到底是敌是友？

《永远的长安城》中马可波罗开门瞬间

而后在《盟友》CG 中，以明世隐和李白为首的两队人马在峡谷中展开了激烈的争夺，众人争抢的破晓之心的背后又隐藏着怎样的故事？

《盟友》中明世隐一行人

这些答案都将在《代号：破晓》的世界中为广大召唤师揭晓。在这里，召唤师们可以领略王者大陆更多的地域，感受英雄背后的身世故事，更可以换一种方式来征服对手，秀出极致动作，成为新的王者！

酣畅淋漓的动作，华丽的技能，不同英雄风格各异的战斗方式，更多内容等待你来发现。

在《代号：破晓》中，你将以潇洒炫目的动作制胜敌人，成就自己的动作王者。换一种方式，战斗一样精彩。

李白技能展示：点此链接。

相信每一位召唤师都对自己本命英雄背后的故事充满了好奇，他们或冷漠或潇洒或浪漫或天真的背后，都有无数的故事等待发掘，都有着有趣的灵魂期待共鸣。

在《代号：破晓》里你将看到更多不为人知的故事，体验到更多的趣闻，感受更真实的英雄们。

马可波罗出场动画展示：点此链接。

庄周老师的梦境中，你会遇到怎样的试炼？

站在王者峡谷的顶端，又是怎样一番风景？

马可波罗打开长安那扇大门后

英雄们会去到哪里开始新的冒险？

《代号：破晓》的世界正在将这些想象一一付诸实践，希望它建成后的样子能受到召唤师们的喜爱。

故事 · 尾

目前，《代号：破晓》正处于紧张的研发过程中，后续在合适的时间里，腾讯将邀请广大召唤师一起进入《代号：破晓》的世界，体验不一样的王者英雄、感受跌宕起伏的王者故事、游历丰富多彩的王者大陆。