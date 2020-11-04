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微软 Mac 版 Excel Beta 版更新：引入对 Apple Silicon 处理器的支持

2020/11/4 7:00:25 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 11 月 4 日消息 微软已经更新了 Office for Mac 的测试版，以支持即将发布的 Apple Silicon 设备。

尽管苹果尚未发布面向消费者的 Apple Silicon 设备，但该公司预计将在 11 月 10 日的 “One more thing”活动中首次推出采用 Apple Silicon 处理器的新机型。

IT之家了解到，在该发布会之前，微软似乎在其 Office Insider 测试计划中引入了一些兼容 Apple Silicon 的功能。11 月 2 日发布的一个新版本包含了对苹果设计的处理器在 SQL Server 连接设置上的支持。

更具体地说，Excel for Mac 中内置的 SQL 开放数据连接 (ODBC)提供商现在支持 Apple Silicon 设备。微软还增加了对 TLS v1.2 通信协议的支持。

“这项功能为 SQL Server ODBC 数据连接提供了支持，使其能够在拥有 Apple Silicon 处理器的新设备上正常工作，同时也为需要通过 TLS v1.2 协议进行安全连接的 SQL 服务器提供了支持。”微软在其发布说明中写道。

据传，苹果首批采用自家处理器的 Mac 将是 13 英寸 MacBook Pro、16 英寸 MacBook Pro 和 13 英寸 MacBook Air。

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关键词：Apple Silicon

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