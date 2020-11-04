随着我国 5G 商用不断深入，作为最先爆发的应用超高清视频也进入应用落地阶段，预计未来五年将是超高清视频的黄金发展期。

超高清视频产业进入应用落地阶段

最新数据显示：我国累计开通的 5G 基站达到 69 万个，今年新建 5G 基站 50 多万个，已提前完成年度 50 万个的目标，基本实现了地市级的 5G 覆盖。另外，今年 1-9 月，5G 手机出货量大概为 1.08 亿部，已经有 1.6 亿个终端连接到 5G 网络。

工信部信息通信发展司司长闻库表示，目前，5G 进入了发展的关键阶段，应用推广是当前工作的重点。而超高清视频是 5G 前期商业化落地的重要应用场景。

伴随着 5G 商用快速普及，超高清视频已经从前两年的造势期快速步入了应用落地阶段。2019 年，中国超高清视频产业规模接近 1.2 万亿元，同比增长 51.2%；预计到 2022 年，中国超高清视频产业总体规模超过 4 万亿元，未来中国将成为最大的超高清市场。

2020 年初，我们或许还记得亿万民众守在移动终端前在观看火神山和雷神山的建造过程，这个场景就是 5G + 超高清视频的典型场景。此外，在疫情防控的大背景下，超高清视频还与 5G 结合，在远程医疗、远程办公、安防监控等方面的优势凸显。

今年 5 月《超高清视频标准体系建设指南》正式印发，9 月中国超高清视频产业联盟发布高动态范围团体标准，同时，杭州、广州、上海等地方 4K 超高清电视频道也正陆续上线，IPTV 4K 专区节目资源不断扩充。

在日前举行的 2020 世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会上，超高清关键基础技术标准发布，数字版权保护信任中心和广东省超高清视频前端系统创新中心启动。同时，《5G 超高清新场景白皮书》也发布，白皮书针对娱乐广播视频，总结了三类十四个典型新场景超高清新场景。

如今，超高清视频技术与 5G、云计算、人工智能、VR/AR 等新技术融合，已在广播电视、教育医疗、安防监控、智能制造等领域逐渐落地。预计未来五年将是超高清视频发展的黄金期。

制约超高清产业发展的短板也在凸显

随着超高清视频的不断落地，其问题也逐渐显露出来，例如信息安全、供应链安全等安全隐患。

首先在信息安全方面，一些超高清关键设备的硬件芯片、软件操作系统、数据库等都会存在安全漏洞隐患。其次是在供应链方面，摆在眼前的断供问题，因为 8K 超高清视频产业链中的采集、制作、编码、传输、终端等设备中的部分关键元器件来自于海外，一旦断供，那么整体全链路将会面临严重问题。第三，在内容方面，生产制作标准不一，产出回报周期较长，前期制作成本高，视频内容缺乏。特别是在 8K 编解码芯片方面，采用我国自主知识产权的 AVS3 编码标准的或缺乏或面临量产问题，这将导致一些新应用新业态难以实施。

问题和解决问题同在，目前我国 5G+8K 供应链包括视频采集、视频制作、网络传输与分发、终端呈现、内容供给、辅助支撑等多个环节的国产化替代已在进行，并且已经是大势所趋。甚至接下来还会带动芯片、视频制作设备、存储设备、网络传输设备、显示面板、终端整机等各环节的升级换代与流程再造。

据统计，今年 1-9 月国内市场销售 4K 超高清电视 2079 万台，占国内市场电视销量近 70%。

“电视机厂商要打破低价竞争的局面，向中高端转型。”中国工程院院士丁文华强调说。

而在内容生产方面，丁文华建议可以转向 “专业 + 个人”双轨发展来打破内容瓶颈。首先，“采编存播”各环节的专业化系统设备逐步成熟。4K 制作已可支持，8K 制作有待提升，VR 制作尚有局限；其次，手机已成为个人生产内容采集制作的重要工具。主流手机普遍支持 4K 视频摄取，“短视频平台应更友好地支持 4K 内容上传及云端制作，通过手机投屏支持 4K 大屏显示。”

据透露，2021 春晚中央广播电视总台仍将采用 4K 和 HD 同步制作，并在央视 4K 和高清频道同步直播。与此同时，2021 春晚还将开展 8K 制作，在中央广播电视总台内部的 IPTV 平台以 8K 频道方式进行直播试验，并将在春节长假连续重播。