三星 Galaxy S21 将提前发布：欲挤压 iPhone 12 市场周期

下半年以来，苹果、华为、三星等手机圈的领头羊们纷纷发布了自家的代表性旗舰手机，其中全新的 iPhone 12 系列和华为 Mate40 系列一如既往地出现了一机难求的场面，然而与之形成鲜明对比的是，早一步推出的三星 Galaxy Note20 系列却显得不温不火，丝毫没有享受到这 “众星捧月”的待遇。现在有最新消息，近日有外媒透露称，三星正力图提前发布全新的 Galaxy S21 系列来扭转这一局面。

此前有多方消息表示，三星将会在明年 1 月份发布新一代旗舰机型 GalaxyS21 系列，这比往年要提前一个月左右。而恰巧发生的是，今年苹果的 iPhone 12 发布时间则较晚，尤其 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Max 机型要比往年推迟了将近两个月。对此局面近日就有外媒 SlashGear 猜测，三星之所以想要提前推出 S21 系列，就是为了缩短 iPhone 12 系列的发售周期，压缩其市场空间，间接挽回因 Note20 销量不佳带来的损失。当然，风险与机遇并存，如果 S21 系列没有想象的那么成功 ，那么后续三星将缺少顶级旗舰来参与异常激烈的开年旗舰的竞争。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy S21 系列将依旧包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三款，除了将首发搭载全新的骁龙 875 外，还将推出搭载自家全新 Exynos 移动平台的版本，同为 5nm 工艺制程，均将采用 “1+3+4”八核心设计，其中 “1”为超大核心 Cortex X1，峰值性能比 Cortex A78 高 23%，堪称真正意义上的 “超大核”。此外，Galaxy S21 Ultra 还将引入 Note 系列的标志性配件——S Pen 手写笔，不过它不会像 Note 那样随机附赠或者机身预留笔孔，而是需要消费者另行购买。

据悉，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将有望提前至 2021 年 1 月正式亮相，将会在拍照、快充等方面带来更多的亮点。至于它能否如三星所想的那样与 iPhone 12 抗衡，我们拭目以待。