科学家称：首次在银河系发现地球大小的流浪行星

北京时间 11 月 4 日消息，据国外媒体报道，地球绕太阳旋转，就像一艘船漂浮在它的船锚周围一样。但是，如果某人或者某种原因导致船与锚脱离会怎样呢？一颗体积较小、脱离任何恒星束缚的行星，穿过星际空间会发生什么？当一颗行星 “四处漂流”会发生什么？目前，科学家最新观测发现一颗地球体积大小的流浪行星正在穿越银河系，此前从未观测到该现象。

科学家猜测银河系存在数十亿颗自由漂浮的流浪行星，但到目前为止，在太阳系以外发现的 4000 颗行星中，仅有少数是银河系流浪行星，大多数流浪行星体积非常庞大，其质量是木星的 2-40 倍（一颗木星相当于 300 颗地球）。目前，天文学家发现一颗与众不同的神秘星球：体积较小、自由漂浮的行星，其质量与地球相近，在银河系内部自由漂浮。

这项研究报告发表在 10 月 29 日出版的《天体物理学杂志通讯》上，该行星可能是迄今发现最小的流浪行星，它可能有助于证明一个长期存在的宇宙理论。依据研究作者的观点，该行星的发现可能是一个真实有效的证据，证实自由漂浮的地球大小行星可能是银河系较常见的天体。

研究报告作者、美国加州理工学院博士后学者普泽梅克 · 莫罗兹（Przemek Mroz）称，探测到这样低质量天体的概率非常低，要么是我们非常幸运，要么是此类天体在银河系中非常普遍，或许它们像星星一样平常，只是我们未观测到而已。

爱因斯坦的 “放大镜”

银河系中的大多数系外行星容易观测，因为科学家可以观测其主恒星的引力作用。从理论上讲，恒星提供了光，可使天文学家直接观测到系外行星。当一颗行星质量太小或者太遥远难以直接观测时，科学家仍能探测到行星施加给主恒星的微弱引力（该方法称为径向速度法），或者观测当一颗行星掠过恒星的地球可见面时的闪烁情况（该方法称为凌日观测法）。

从定义上讲，流浪行星没有恒星光照亮它们的运行轨迹，这将意味着望远镜很难直接观测到。目前探测流浪行星涉及到爱因斯坦广义相对论中 “引力透镜”的概念，通过这种现象，一颗行星（或者更大质量的天体）就像宇宙放大镜，从地球观测角度暂时使行星后面的天体出现光弯曲。

莫罗兹说：“如果一个大质量天体从地球观测者和一个遥远源恒星之间经过，它的引力可能会偏转和聚焦遥远源恒星的光线，观测者将观测到源恒星短暂亮变现象。”

目前，天文学家发现一颗与众不同的神秘星球：体积较小、自由漂浮的行星，其质量与地球相近，在银河系内部自由漂浮。

光线弯曲的天体越小，探测到恒星的亮度就越低。研究人员称，一颗质量是木星数倍的行星可能会产生持续几天的增亮效果，而一颗与地球质量相当的行星仅会让源恒星变亮几个小时，甚至时间更短，这种异常罕见的现象被称为 “微透镜效应”。

莫罗兹补充称，观测到微透镜效应的概率非常渺茫，如果我们仅观测到一颗源恒星，我们可能需要持续观测 100 万年才能看到源恒星被透镜化。

幸运的是，莫罗兹和同事们并不是为了研究而观测一颗恒星，他们的目标是观测数亿颗恒星，波兰华沙大学一项恒星调查利用光学引力透镜实验（OGLE）发现，自 1992 年以来已经发现了 17 颗系外行星，该研究团队观测银河系中心，寻找潜在任何的微透镜迹象。

2016 年 6 月，他们观测到迄今最短暂的宇宙微透镜事件，这颗存在争议的恒星位于银河系最密集区域，距离地球 2.7 万光年，它仅亮了 42 分钟。计算表明，这颗流浪行星在 8 个天文单位范围内（地球和太阳之间的平均距离）不受任何恒星引力束缚，意味着这可能是一颗体积较小的行星，它与一颗质量很大的天体 “亲密接触”后从所在的恒星系统中喷射出来。

主要取决于这颗行星与源恒星之间的距离（使用当前的技术无法判断），这颗流浪行星的质量可能是地球质量的 0.5-1 倍。无论是哪种情况，它都将是迄今发现质量最小的流浪行星，这项发现将是行星科学的一个 “巨大里程碑事件”。

莫罗兹说：“行星形成理论认为，大多数自由漂浮的行星质量与地球相近，或者更小，但这是我们首次发现质量如此小的行星。基于爱因斯坦的理论能让我们探测到银河系漂浮的太空岩石，这真是太神奇了！”

研究报告合著作者拉德克 · 波列斯基（Radek Poleski）称，未来的行星搜寻望远镜，例如：美国宇航局南希 · 格雷斯 · 罗曼太空望远镜（计划本世纪 20 年代中期发射），将比已运行近 30 年的光学引力透镜实验（OGLE）对银河系最微小透镜现象更加敏感，如果和地球质量差不多的单独行星在银河系非常普遍，那么不久将来或将发现更多的单独行星。