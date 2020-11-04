SK 海力士第三季度净利润达 63.3 亿元，同比增长 118%

11 月 4 日消息，据国外媒体报道，韩国半导体巨头 SK 海力士日前公布了截至 2020 年 9 月 30 日的 2020 财年第三季度财务报告。报告显示，SK 海力士第三季度净利润达 1.078 万亿韩元（约合人民币 63.3 亿元），同比增长 118%。

SK 海力士

SK 海力士第三季度合并收入为 8.129 万亿韩元（同比增长 19%），营业利润为 1.3 万亿韩元，净利润为 1.078 万亿韩元。本季度营业利润率为 16%，净利润率为 13%。

SK 海力士表示，尽管本季度移动端存储器需求展现了恢复趋势，然而由于服务器 DRAM 以及固态硬盘（solid state drive，SSD）需求疲弱，导致本季度整体存储器市场价格趋弱，第三季度公司的营收及营业利润较上一季度分别减少了 6% 及 33%.

SK 海力士不仅积极应对移动端及绘图用内存（graphics DRAM）方面的追加需求，还成功消化了面向家电等部分客户的 DRAM 需求，抵消了服务器 DRAM 客户的需求弱势，其 DRAM 位元出货量（bit shipments）较上一季增长了 4%. 然而，服务器 DRAM 等内存的价格下滑导致公司的 DRAM 平均售价（average selling price, ASP）环比减少了 7%.

就 NAND 闪存，有助于移动端需求及面向下一代游戏机的 SSD 需求公司成功扩大了相关销售，其 NAND 位元出货量环比增长 9%. 不过由于服务器 NAND 闪存的价格弱势公司的 NAND 闪存平均售价环比下降了 10%.

SK 海力士预计在第四季度移动端存储器需求继续季节性强势的同时，PC 端存储器市场也将维持本季度稳固的需求。

SK 海力士为全球客户提供 DRAM(动态随机存取存储器), NAND Flash(NAND 快闪存储器)和 CIS(CMOS 图像传感器)等半导体产品。公司于韩国证券交易所上市 , 其全球托存股份于卢森堡证券交易所上市。