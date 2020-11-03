消息人士：闪存价格持续下滑可能影响 SK 海力士收购英特尔闪存交易

11 月 3 日消息，据英文媒体报道，上月 20 日，SK 海力士在官网宣布，他们同英特尔达成了最终协议，将斥资 90 亿美元收购英特尔的 NAND 闪存及存储业务。

但消息人士日前表示，NAND 闪存目前的市场行情并不乐观，价格持续下可能影响 SK 海力士 90 亿美元收购英特尔 NAND 闪存及存储业务的交易。

从消息人士透露的情况来看，NAND 闪存价格下滑，主要是因为供给过剩，数据中心运营商和服务器厂商已开始调整库存，加速 NAND 闪存价格在今年下半年下滑，供过于求的状况可能是持续到 2021 年。

不过，考虑到 SK 海力士收购英特尔 NAND 闪存及存储业务的交易，预计需要几年才能最终完成，两家公司签署的也是最终协议，对未来几年也有相应的考虑，当前 NAND 闪存价格下滑，是否会对收购交易造成影响还很难说。

在宣布同英特尔达成收购 NAND 闪存及存储业务的最终协议时，SK 海力士在官网上就表示，他们预计这一交易在 2021 年年底得到相关部门的批准，收购款项也根据收购进程分两阶段支付。

获得批准之后，SK 海力士将支付 70 亿美元，收购英特尔的 NAND 固态硬盘业务（包括 NAND 固态硬盘相关的知识产权及员工）及在大连的工厂。随后是收购英特尔设计和制造 NAND 晶圆相关的知识产权、研发人员等，预计会在 2025 年 3 月进行，最终收购完成时，SK 海力士将再支付 20 亿美元。