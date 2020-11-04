云米台面式洗碗机 Sugar 小米有品开启众筹，众筹价 999 元

IT之家 11 月 4 日消息 今天，云米在小米有品开启众筹正式推出的全新台面式洗碗机 Sugar，众筹价 999 元。

IT之家了解到，这款云米台面式洗碗机 Sugar 不仅体型小巧无需安装，同时还搭载了创新的双进水模式，用户可根据实际需求选择手动加水或水管进水。

云米台面式洗碗机 Sugar 内部可以一次容纳标准餐具 4 套、日常餐具 6 套的清洗量，若是独居或两人生活的话，完全可以做到餐具一日一洗。

设计方面，云米台面式洗碗机 Sugar 采用了全新的 6D 双层喷淋设计，通过上下层喷淋臂配合 16 个冲洗口兼喷淋交替旋转的方式，以高达 11000Pa 的强压水柱从上下、前后、左右六个方向 360° 地冲洗餐具的每一片区域。



不仅能洗碗，云米台面式洗碗机 Sugar 还具有专业的果蔬洗净功能，通过 30℃的温水来对果蔬表面进行全方位冲洗，快速带走农药残留。

除此之外，这款云米台面式洗碗机 Sugar 还具备了高温 + UV 的双重杀菌功能以及新风换气功能。在餐具清洗过程中，机器会将水温加热至 75℃，通过高温来将餐具表面 99.99% 细菌杀灭，并搭配 UV 灯实现长效抑菌。

同时机身内置风机，能够定时完成循环换气，从而保持腔内碗碟干爽，避免了潮湿环境下所导致的细菌滋生问题。另外这款云米台面式洗碗机 Sugar 还可联动小爱同学、云米小 V、云米 21Face 冰箱和云米魔镜在内的多款智能终端，从而实现随时随地灵活操控。

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