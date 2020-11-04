【IT之家众测】一加 8T 手机众测体验招募：限量 10 部

一加在 10 月份正式发布了一加 8T 手机，一加 8T 手机搭载 120Hz 刷新率 2K 分辨率柔性直屏，并支持 65W 闪充。这一次，一加还与赛博朋克 2077 游戏联动推出了一加 8T 赛博朋克 2077 限定版，这一限定版也将在双 11 正式开售。



有很多小伙伴没有第一时间体验到一加 8T 手机的魅力，这次IT之家联合一加手机举行一加 8T 手机产品众测体验活动，活动准备了丰富的礼品，感兴趣的小伙伴，快来报名体验吧！

体验产品：

一加 8T 手机 10 台

体验需求：

通过对一加 8T 手机深度体验形成众测文章

申请链接：点此报名（众测报名页面）

或扫描下面二维码直接申请：

申请截止日期：2020 年 11 月 9 日 15:00

众测要求：

收到众测产品的用户，需要撰写一篇众测稿件，独家发布到IT之家或IT圈平台，且IT之家可以将众测作品发布到其他平台。优秀众测作品，将给予奖励，奖品包括一加8T手机半价码以及一加新款耳机等周边产品。

参与说明：

1、本次众测的产品申请需缴纳 1500 元保证金并签署借用协议；

2、参加完众测后，众测产品需规定日期前寄还，产品签收后，退还保证金；

3、众测作品需要在 2020 年 11 月 23 日前提交，逾期未提交稿件，视为未完成众测稿件；

4、众测作品中的照片、文字，须原创，不得抄袭、侵权。如果众测作品出现抄袭、侵权，则不再退还保证金，并取消后续所有众测参与资格。

申请链接：点此报名（众测报名页面）

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