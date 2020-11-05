高通第四财季营收 83 亿美元，净利同比大增 485%

高通今天发布了 2020 财年第四财季及全年财报。报告显示，高通第四财季净利润为 29.60 亿美元，相比之下去年同期的净利润为 5.06 亿美元，同比大增 485%；营收为 83.46 亿美元，比去年同期的 48.14 亿美元增长 73%。不按照美国通用会计准则，高通第四财季调整后净利润为 16.69 亿美元，比去年同期的 9.47 亿美元增长 76%。

高通第四财季业绩超出华尔街分析师预期，而且对 2020 财年第一财季调整后每股收益的展望也超出预期，推动其盘后股价大幅上涨近 10%。

第四财季业绩：

在截至 9 月 27 日的这一财季，高通的净利润为 29.60 亿美元，相比之下去年同期的净利润为 5.06 亿美元，同比大增 485%；每股摊薄收益为 2.58 美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为 0.42 美元。不计入特殊的一次性项目（不按照美国通用会计准则），高通第四财季净利润为 16.69 亿美元，比去年同期的 9.47 亿美元增长 76%；每股收益为 1.45 美元，比去年同期的 0.78 美元增长 86%，这一业绩超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，23 名分析师此前平均预期高通第四财季每股收益将达 1.17 美元。

高通第四财季营收为 83.46 亿美元，比去年同期的 48.14 亿美元增长 73%。不计入特殊的一次性项目（不按照美国通用会计准则），高通第四财季营收为 65.02 亿美元，比去年同期的 48 亿美元增长 35%，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，21 名分析师此前平均预期高通第四财季营收将达 59.4 亿美元。

高通第四财季运营利润为 34.52 亿美元，相比之下去年同期的运营利润为 7.01 亿美元。不计入特殊的一次性项目（不按照美国通用会计准则），高通第四财季调整后运营利润为 20.26 亿美元，相比之下去年同期的运营利润为 11.37 亿美元。

高通第四财季来自设备和服务的营收为 49.21 亿美元，相比之下去年同期为 35.73 亿美元；来自授权的营收为 34.25 亿美元，相比之下去年同期为 12.41 亿美元。高通第四财季总运营成本和支出为 48.94 亿美元，相比之下去年同期为 41.13 亿美元。其中，营收成本为 27.66 亿美元，相比之下去年同期为 21.18 亿美元；研发支出为 15.83 亿美元，相比之下去年同期为 14.41 亿美元；销售、总务和行政支出为 5.51 亿美元，相比之下去年同期为 5.48 亿美元；其他收入为 600 万美元，相比之下去年同期的其他支出为 600 万美元。

高通 CDMA 技术集团第四财季营收为 49.67 亿美元，与去年同期的 36.11 亿美元相比增长 38%；税前利润为 10.15 亿美元，比去年同期的 4.99 亿美元增长 103%。高通技术授权集团第四财季营收为 15.07 亿美元，与去年同期的 11.58 亿美元相比增长 30%；税前利润为 11.07 亿美元，与去年同期的 7.92 亿美元相比增长 40%。高通 CDMA 技术集团第四财季的 MSM 芯片出货量为 1.62 亿，与去年同期的 1.52 亿相比增长 7%。

高通第四财季的运营现金流为 17.41 亿美元，相比之下去年同期的运营现金流为 12.27 亿美元。截至 2020 财年第四财季末，高通所持现金和现金等价物总额为 67.07 亿美元，相比之下截至 2019 财年第四财季末为 118.39 亿美元。

高通在第四季财季中以派发现金股息的方式向股东返还了 7.34 亿美元现金，约合每股 0.65 美元。

2020 财年业绩：

在整个 2020 财年，高通的营收为 235.31 亿美元，比 2019 财年的 242.73 亿美元下降 3%；净利润为 51.98 亿美元，与 2019 财年的净利润 43.86 亿美元相比增长 19%；每股摊薄收益为 4.52 美元，与 2019 财年的每股摊薄收益 3.59 美元相比增长 26%；税前利润为 57.19 亿美元，与 2019 财年的 74.81 亿美元相比下降 24%；运营利润为 62.55 亿美元，相比之下 2019 财年的运营利润为 76.67 亿美元。高通 2020 财年运营现金流为 58.14 亿美元，相比之下 2019 财年的运营现金流为 72.86 亿美元。

不计入特殊的一次性项目（不按照美国通用会计准则），高通 2020 财年的营收为 216.54 亿美元，比 2019 财年的 193.98 亿美元增长 12%；净利润为 48.16 亿美元，比 2019 财年的 43.23 亿美元增长 11%；每股收益为 4.19 美元，比 2019 财年的 3.54 美元增长 18；税前利润为 54.84 亿美元，比去年同期的 42.85 亿美元增长 28%；运营利润为 54.84 亿美元，相比之下 2019 财年的运营利润为 47.00 亿美元。

高通 2020 财年来自设备和服务的营收为 162.98 亿美元，相比之下 2019 财年为 146.11 亿美元；来自授权的营收为 72.33 亿美元，相比之下 2019 财年为 96.62 亿美元。高通 CDMA 技术集团 2020 财年营收为 164.93 亿美元，与 2019 财年的 146.39 亿美元相比增长 13%。高通技术授权集团 2020 财年营收为 50.28 亿美元，与 2019 财年的 45.91 亿美元相比增长 10%。高通 CDMA 技术集团 2020 财年的 MSM 芯片出货量为 5.75 亿，与去年同期的 6.50 亿相比下降 12%。

高通在 2020 财年中向股东返还了 53.32 亿美元的现金，其中以派发现金股息的方式返还了 28.82 亿美元，约合每股 2.54 美元；并通过回购股票的形式向股东返还了 24.50 亿美元现金，回购的普通股总数为 3100 万股。

业绩展望：

高通预计 2020 财年第一财季营收为 78 亿美元到 86 亿美元，其平均值为 82 亿美元，超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，21 名分析师平均预期高通第一财季营收将达 71.3 亿美元。高通预计第一财季每股收益将达 1.67 美元到 1.87 美元；不计入一次性项目（不按照美国通用会计准则），高通预计第一财季每股收益将达 1.95 美元到 2.15 美元，其平均值为 2.05 美元，超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，23 名分析师平均预期高通第一财季每股收益将达 1.68 美元。

高通还预计 2020 财年第一财季 CDMA 技术集团营收将达 62 亿美元到 68 亿美元，并预计技术授权集团营收将达 16 亿美元到 18 亿美元。

股价反应：

当日，高通股价在纳斯达克常规交易中上涨 3.52 美元，报收于 128.97 美元，涨幅为 2.81%。在随后截至美国东部时间周三下午 4 点 42 分（北京时间周四凌晨 5 点 42 分）为止的盘后交易中，高通股价再度上涨 12.83 美元，至 141.80 美元，涨幅为 9.95%。过去 52 周，高通的最高价为 132.42 美元，最低价为 58.00 美元。