5.06Gbps，基于 X60 基带诞生的 5G 新纪录

IT之家10月23日消息 美国运营商 Verizon 10 月 20 日宣布，Verizon 成功与爱立信、高通合作，创下自 5G 毫米波使用以来的网络峰值速率新纪录—— 5.06Gbps。

IT之家了解到，该演示在实验室环境中完成，具体实用可能还需要不短的时间。美国目前商用网络同样以 Sub-6GHz 为主，具体速率可参考国内基本水准。

据 Verizon，此次新纪录的诞生前提是爱立信的无线系统（Ericsson Radio System）5G 设备，包括搭载高通骁龙 X60 5G 调制解调器及射频系统的 5G 智能手机测试终端，在 28 GHz 毫米波频谱的 800MHz 带宽与 4G LTE 锚点频段 40 MHz 组合频段实现。

今年 2 月 19 日，高通正式发布了高通第三代的 5G 解决方案——骁龙 X60 5G 调制解调器及射频系统（以下简称 “骁龙 X60”），采用 5nm 工艺，是全球首个支持聚合全部主要频段及其组合的 5nm 5G 调制解调器及射频系统。

骁龙 X60 预计于 2020 年第一季度出样测试，而搭载骁龙 X60 的 5G 智能手机预计则直到 2021 年初才会推出。通过官方数据来看，该基带可实现最高 7.5 Gbps 的 5G 下载速率。