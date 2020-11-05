手机信号增强贴热卖，专家：原理不成立，实测无明显增强

IT之家 11 月 5 日消息 只需将一张金属贴片贴在手机背部的 “有效位置”，信号就能从 1 格变成 3 格。近日，“手机信号增强贴”在网上热卖，那么这张小小的贴纸到底是黑科技还是“智商税”呢？

相关商家宣称此类增强贴能智能放大信号，在地下室、别墅、山区、农村等场所可全面适用，且各家运营商的信号均能大幅提升。还有部分商家表示，几款手机信号增强贴同时具有提升手机性能、降低辐射水平、延长电池寿命等功能，并提供相关产品说明书 “证明”。

新华社对此进行了调查，杭州电子科技大学电子信息学院教授李金新在浙江威力克通信实验室对手机信号增强贴进行了测试，对于 “增强贴原理是通过拉长手机内置天线接收信号的波长来增强信号的接收范围”说法，李金新表示：“这从原理上讲不通。”他表示，首先波长在现实生活中不可能被 “拉长”；其次放大任何东西都需要能源，而贴纸属于 “无源天线”，无法为有效放大信号提供能源。

那么贴纸能通过 “共振放大信号”的说法属实吗？专家介绍，代表手机信号强度的单位是 dBm，由于手机信号强度一般较小，dBm 一般都为负数。记者在实验室场景看到，手机固定在一个位置上，手机无贴纸时，其信号强度数值在 - 81dBm 上下浮动；手机有贴纸时，其信号强度数值在 - 85dBm 至 - 79dBm 之间浮动。“信号强度 dBm 的值越大表示信号越好。实验场景，测试变化波动幅度在正负 3dB 区间内。实验室场景测试，贴纸几乎没有增强信号的能力。”浙江威力克通信股份有限公司高级工程师吕小良说。

IT之家了解到，专家还在快速通行的地铁里、开阔场地、电梯里等处进行了测试。结果是贴上增强贴之后，手机信号不增反降。

看来，手机信号增强贴毫无用处，完全是“智商税”，因此消费者还是要擦亮眼睛，购买商品前进行一定的调查。