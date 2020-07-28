苹果 iOS 14 重新设计隐藏 Field Test 模式：工程频段 / 信号测试

IT之家7月28日消息 外媒MacRumors报道，苹果即将发布的iOS 14更新引入了多项设计上的变化，其中包括iPhone上隐藏的Field Test Mode（工程模式，场测模式）功能的新面貌设计。

正如MacRumors论坛网友所指出的那样，苹果对Field Test Mode进行了全面改造，以提供更多有用的信息，让人一目了然。

iOS 14现在拥有一个主页部分，有LTE小区服务信息，还有菜单部分，还有其他细节，如设备信息和LTE、UMTS和GSM功能的分解。

当涉及到Field Test Mode时，iOS 13和iOS 14中的许多信息都是相同的，所以变化主要与设计有关，并使其更容易通过隐藏的应用程序进行导航。

IT之家了解到，Field Test Mode的设计是为了让iPhone用户能够获得有关蜂窝信号和蜂窝连接的深度信息。Field Test Mode是为工程师和蜂窝运营商设计的，大多数人不会经常使用它。

你可以在iPhone上打开电话应用，输入*3001#12345#*，然后按电话拨打键，进入Field Test Mode。它不会打电话，而是会打开Field Test应用。

Field Test Mode以前很有用，因为它可以把蜂窝信号条变成数字测量，但这在现代iOS最新版本的iPhone上是行不通的。

有时看到蜂窝信号用数字表示还是很有用的，这在iOS 13和iOS 14上还是可以实现的。进入Field Test应用后，点击LTE（在iOS 13的主菜单或iOS 14的菜单列表中），然后点击“Serving Cell Meas”。

显示“rsrp0”和“rspr1”的测量值是你的iPhone的蜂窝信号强度，单位是分贝-毫瓦。这些数字总是负数，较小的负数数字比较大的负数数字好，代表更强的连接。数字范围大约在-50到-130之间。接近-50代表信号强度很强，当你到了-100左右，那代表信号强度很差，如果能连接的话，数据速度会很慢。