TIOBE：Python 首次超越 Java 成第二最受欢迎的编程语言

IT之家 11 月 5 日消息 TIOBE 近日公布了今年 11 月最受欢迎编程语言排行榜，35 岁的 Python 首次超过了 Java，成为第二受欢迎的编程语言。

在 Tiobe 的最新指数中，Python 是数据科学和机器学习项目的首选，现在仅次于 C，位居第二，将 Java 打落到第三位。

这是 Tiobe 指数近 20 年的历史上，第一次出现 Java 和 C 语言不是两大顶级语言的情况。第三也是 Java 在 Tiobe 指数中的最低位置，Tiobe 指数使用多个搜索引擎上的查询来得出其评级。

Python 显示比一年前的位置上升了 2.27%，这与同期 Java 下降了 - 4.57% 形成鲜明对比。

在 7 月份开发者分析机构 RedMonk 的编程语言流行度排名中，Python 也从 Java 手中抢走了第二名。这是 RedMonk 的前两名首次不由 Java 或 JavaScript 组成。

而根据电气工程出版物《IEEE Spectrum》的最新流行度排名，Python 已经是最受欢迎的语言。

IT之家了解到，虽然 Python 在机器学习和数值计算等不断增长的科技领域获得了广泛的应用，但 Tiobe 首席执行官 Paul Jansen 认为，Python 最近的流行度激增是因为它足够简单，非程序员也能使用，而不是一种只适合高级程序员的语言。