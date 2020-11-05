虚假马斯克账户借特朗普推文行骗，数小时获利逾 25 万

北京时间 11 月 5 日消息，伪装成埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)的一名骗子，在回复特朗普推文的推文中骗取用户的虚拟货币。

▲特朗普的推文和骗子的回复

骗子使用的账户通过了 Twitter 的认证，用户名显示为 “Elon Musk”，回复了特朗普讨论总统大选形势的推文。

诈骗账户发布推文称，选举基本上大局已定，为了庆祝大选，他将向用户赠送礼品，并给出了指向 musk-coins.com 的链接。

Mashable 首先发现了这一骗局，它发现连接会把用户引流到一个网站，要求用户提供自己的比特币，以获取更高的回报。

骗取价值 3.2 万美元的比特币和价值 6000 美元的以太坊（总价值约合人民币 25 万元）后，骗子修改了 Twitter 账户名称，并删除了网站。

账户名为 “@emmaisaac”的 Twitter 用户实施了这次诈骗活动。

特朗普在一条推文中称，“人们在所有地方都看到了拜登的选票——宾夕法尼亚州、威斯康辛州和密歇根州，这不利于我们的国家。”

骗子在回复这条推文时实施了诈骗活动，推文称，“选举基本上大局已定！为了纪念这次大选，我们将向人们赠送礼品：访问网站 musk-coins. Com。提醒：去除其中的空格。”

为了增强迷惑性，骗子在推文中还添加了指向 SpaceX 账户上的 Youtube 链接。

在对 Internet Archive 进行进一步调查后，Mashable 发现，这一认证账户之前属于 BusinessChicks CEO 埃玛 · 艾萨克斯（Emma Isaacs），该账户的头像仍然是她的照片。

Twitter 曾在 2018 年表示，将自动锁住把昵称修改为 “Elon Musk”的账户，因为这是虚拟货币 “赠送”诈骗活动的惯用伎俩。

今年 6 月，黑客通过攻击包括奥巴马、杰夫 · 贝佐斯 (Jeff Bezos)和马斯克在内的名人 Twitter 账户，实施了相似的诈骗活动，给用户造成更大损失。

黑客声称通过向 1 或多名 Twitter 用户行贿，能够访问内部系统，通过上述账户发布要求用户送给他们比特币的推文。

在 Twitter 采取措施前，4 小时内约有 300 名用户上当受骗，发送给黑客价值 111.8 万美元的比特币。