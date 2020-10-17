Facebook、谷歌以及 Twitter CEO 自愿 28 日前往国会参加听证会

Facebook 首席执行官马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）、谷歌首席执行官桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）以及 Twitter 首席执行官杰克 · 多西（Jack Dorsey），同意将于 10 月 28 日前往国会作证，就有关他们互联网平台上审核内容政策的接受质询。

据悉，由共和党领导的美国参议院下属商务委员会此前已经一致投票决定传唤这三位高管出庭，但这他们同意在没有受到传唤的情况下出庭。此次听证会将被称为 “第 230 条的全面豁免权是否会导致大型科技公司的不良行为”，这与正在考虑对 1996 年《通信正义法》（Communications Decency Act）第 230 条的修改有关，该法案被认为是保护在线言论的最重要的法律。

图：Facebook 首席执行官马克 · 扎克伯格 7 月份通过视频在众议院司法反垄断小组委员会成员面前作证

第 230 条款可以保护 Facebook 和 Twitter 等社交媒体平台以及 Verizon 和 Comcast 等互联网提供商，让他们不必因用户在其服务上发布的帖子而被起诉。但共和党人认为，该条款被科技公司用来审查保守的观点。这些公司表示，他们做出这些决定时不考虑政治观点。民主党人则鼓励这些公司在监管社交媒体上的虚假信息方面更加积极主动。

三位首席执行官将就他们公司的内容审核做法、他们的平台如何影响当地新闻和消费者隐私，以及 “如何最好地保持互联网作为公开言论的论坛”接受质询。此次听证会将对公众进行现场直播。

参议院商务委员会主席、密西西比州共和党参议员罗杰 · 威克 (Roger Wicker)一直在推动听证会在短时间内举行。本月早些时候，在首次要求这三位首席执行官出庭不到一周后，他授权对这三位首席执行官发出传票。民主党人并不反对发出传票，尽管有些人说，他们认为没有必要在选举前询问首席执行官们。

在此之前，Twitter 在 5 月份开始对唐纳德 · 特朗普 (Donald Trump)总统的推文贴上标签，称其 “可能具有误导性”。这种情况在特朗普签署了一项针对 Twitter 和 Facebook 等社交媒体平台的行政命令后达到顶峰。该命令导致司法部上周公布了修改第 230 条以取消对在线平台保护的提案。

Twitter 在其官方账户上证实：“多西自愿同意在 10 月 28 日在参议院商务委员会作证，尽管当时距离美国总统大选只有不到一周的时间。我们已经就侵蚀第 230 条的反动和政治化企图表明了我们的观点，这威胁到网络言论和互联网自由的未来。理性和富有成效的辩论至关重要。”

Facebook 也证实了扎克伯格将会亲自出庭，但拒绝置评。谷歌没有立即回复记者的置评请求。今年 7 月，扎克伯格和皮查伊以及亚马逊首席执行官杰夫 · 贝索斯（ Jeff Bezos）和苹果首席执行官蒂姆 · 库克（Tim Cook）都在众议院反垄断小组委员会上通过视频作证。