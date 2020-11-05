消息称 iPhone 12 电源芯片面临短缺，供应商或优先考虑苹果需求

知情人士透露，苹果正在努力解决管理 iPhone 和其他设备功耗的关键电源芯片短缺问题，这可能会影响该公司在西方传统假日购物季期间供应 iPhone 12 的能力。

目前还不清楚这一瓶颈会在多大程度上影响 iPhone 销量。知情人士说，尽管存在供应缺口，但供应商可能会优先考虑苹果及其 iPhone 12 的需求，并让其他排队购买稀缺零部件的客户靠后。

据知情人士称，贸易限制和新冠肺炎疫情导致的供应链中断是造成电源芯片供应短缺的主要原因。美国正试图限制对华为的销售，后者已经囤积了大量零部件。知情人士说，这使得留给其他买家的零部件更少。

与此同时，囤积库存也加剧了全球电子行业面临的挑战，该行业仍在从今年早些时候的封锁中复苏。今年早些时候，疫情封锁扰乱了运输，并迫使工厂停工。知情人士说，预计未来两个季度的供应中断将持续下去。

考虑到额外的摄像头功能和新增 5G 功能，电源管理在 iPhone 12 中比其他机型更重要，这增加了苹果对这些组件的需求。该公司最近推出了四款 5G 机型，分析师预计消费者对这些设备的需求将非常强劲。

在最近与分析师举行的电话会议上，苹果首席执行官蒂姆 · 库克 (Tim Cook)警告称，iPhone 12、Mac、iPad 和某些 Apple Watch 产品的供应可能受到限制，不过他没有特别提到电源管理芯片。

这位首席执行官还说，iPhone 的供应问题 “并不令人感到意外”，因为苹果刚刚开始提高产量。他补充说，“很难预测”供应限制会持续多久。苹果发言人也拒绝置评。

iFixit 最近发布的拆解报告显示，苹果拥有多家电源管理芯片供应商。比如，iPhone 12 Pro 使用了德州仪器的组件，以管理摄像头系统的电源。同时，意法半导体公司 (STMicroElectronics)和高通也提供类似芯片。

此外，iPhone 12 Pro 也采用了由苹果自主设计的电源管理部件。2018 年，苹果斥资 6 亿美元从 Dialog Semiconductor 手中收购了技术和其他资产，以制造自己的电源管理芯片。

在 iPhone 供应面临中断之际，人们也在质疑苹果是否有能力刺激其产品在中国的需求，此前该公司录得自 2014 年以来表现最差的季度营收数据。投资者担心，在华为和小米的主场，苹果可能会输给这些本土竞争对手。

在美国，查看苹果网站可以发现，新款 iPhone 12 Pro 订单要到 11 月底或 12 月初才能送达客户手中，而 iPhone 12 没有任何延迟。新款 iPad 的交货时间在 11 月中旬至月底之间，而 Apple Watch 的交货时间为 11 月下旬。