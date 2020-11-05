苹果高管讨论 iPhone 12 的 5G： mmWave 速度比 LTE 快 25 倍

IT之家 11 月 5 日消息 苹果 iPhone 产品线经理 francesca Sweet 近日接受了 Youtuber Justine Ezarik 的采访，谈论 5G 及其对购买 iPhone 12 系列用户的影响。

当被问及用户可以得到什么样的网络速度时，Sweet 表示，mmWave 5G 的速度比 LTE 快 25 倍，而 sub-6GHz 下 5G 的速度则高达 2 倍。

Sweet 还提到了 iPhone 12 及其杜比视界的拍摄能力，Sweet 谈到 5G 将带来实时上传功能，而这些功能在 LTE 时代不会存在。

IT之家了解到，Sweet 还提到，用 5G 将 iPhone 与 iPad 或 Mac 连接在一起，将带来比 LTE 快 4 倍的速度，这对于创意人员和那些在旅途中工作的人来说非常好用。

Sweet 表示，5G 还将对企业和增强现实产生影响，包括以前无法实现的新的现场互动体验，“我们与一些开发者进行了非常紧密的合作，能够推出一些非常有趣的企业解决方案，能够做一些非常有趣的 AR 事情 ...... 你将能够与增强现实进行一些现场互动，我认为这将会带来很多机会。”