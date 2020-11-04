苹果 iPhone 12 MagSafe 皮革保护壳首个上手视频出炉

IT之家 11 月 4 日消息 德国网站 Macerkopf 在网上首次分享了苹果 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro MagSafe 皮革保护壳的上手视频和图片。

据悉，这段视频和图片是由一位提前获得精选手机壳的读者发给 Macerkopf 的。三种设备尺寸的手机壳各一个，涵盖了 iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 和 12 Pro 以及 iPhone 12 mini，图中有黑色和马鞍棕两种颜色。

这些保护壳似乎大多与苹果往年的皮革保护壳相似，有金属按键和柔软触感的内饰，但保护壳内侧有一个 MagSafe 磁铁阵列的环。该保护壳似乎也像苹果新推出的硅胶保护壳一样能完全覆盖设备底部，以增加保护能力。

虽然苹果为 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 推出的透明和硅胶保护壳已经发售了一段时间，但皮革保护壳还没有向用户发售。

IT之家了解到，苹果为 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 提供的带有 MagSafe 功能的皮套将从本周五开始发售，这也是 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 提供预购的时间。