马斯克的军火生意：四星空军上将做公关，威胁波音、洛马

导语：马斯克旗下 SpaceX 曾经被美国军方排除在供应商之外，并为此起诉过美国空军。而现在，SpaceX 却与五角大楼打得火热，并挖来了四星空军上将改善与军方关系。承接军方业务原本只是 SpaceX 的一项副业，但如今规模越来越大，并威胁到了传统军工巨头波音和洛马。

▲猎鹰 9 号成为美军方主要卫星运载火箭

以下是综合分析：

亿万富翁企业家埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)旗下的美国太空探索技术公司 (SpaceX)早些年曾经不受美国国防部高层的待见。但是现在，马斯克及其 SpaceX 在争夺五角大楼业务上取得了比以往更大的成功。

曾失意状告美国空军

2019 年 5 月，SpaceX 将美国空军告上法庭，指控美国空军在 2018 年违反了承包规则，把价值 23 亿美元的 “发售服务协议”授予了三家火箭制造商，但却无视 SpaceX 的竞标。其中，亚马逊 CEO 杰夫 · 贝佐斯 (Jeff Bezos)旗下蓝色起源获得了 5 亿美元合同，波音和洛克希德马丁的合资公司联合发射联盟 (ULA)获得 9.67 亿美元合同，思罗普 · 格鲁曼公司获得 7.62 亿美元合同。

SpaceX 在诉讼中称，美国空军把合同授予了三个 “未建造、未试飞过”的火箭系统，无法按照政府的时间表发射火箭，难以实现美国空军在计划中提出的目标。SpaceX 要求法院强迫空军重新对 “发射服务协议”竞标，并重新考虑公司的提案。

今年 9 月 26 日，美国联邦法官否决了 SpaceX 的诉讼，认为美国国防部恰当评估了 SpaceX 的星际飞船火箭系统的开发，认为该项目 “过于冒险和昂贵”。

如今大单连连

近几个月，SpaceX 已经拿下了多项美国军方合同，从发射一些对美国至关重要的国家安全卫星以改善军方的天气预报，到获得 1.49 亿美元合同为国防部生产导弹跟踪卫星。

SpaceX 还与美国空军和陆军合作，论证通信链路。几周前，SpaceX 与美国国防部签署了一项协议，研究使用 SpaceX 计划中的深空星际飞船最终实现在全球运输货物的可行性。星际飞船是一个巨大的太空舱，内置火箭发动机。按照 SpaceX 工程师的设想，星际飞船可在数分钟内在各大洲之间运输 80 吨货物。

马斯克

从一开始，马斯克就表示他的终极目标是殖民火星，在必要时帮助人类安全逃离地球。但是在这一过程中，SpaceX 积累了总价值约为 50 亿美元的民用发射合同。同时，SpaceX 还赢得了为美国军方发射火箭、原型卫星的合同，最终价值预计为 60 亿美元。另外，SpaceX 在过去和未来获得的为美国宇航局 (NASA)执行发射任务的合同价值大约 90 亿美元，主要向国际空间站运输货物和宇航员。

不过，和美国领先的军火供应商相比，SpaceX 获得的这些订单总额还差得远。波音去年从国防和太空领域获得的收入为 260 亿美元，而美国最大的国防承包商洛克希德马丁的太空和导弹项目收入约为 210 亿美元。同时，波音和洛克希德马丁也是 NASA 重大项目的主要承包商。多年来，这些项目为他们创造了总计数百亿美元的额外收入。

数十亿美元 “钱景”

许多 SpaceX 合同依赖的是新兴技术，取决于未来美国国防部的决定，创造的初始收入有限。但是行业人士称，随着美国国会和国防部把更多预算投入到大量太空项目中，尤其是增长最快的机密项目，未来十年左右，SpaceX 有望获得数十亿美元的收入提振。

如果民主党赢得今年的总统大选，推动新的重点支出项目，总的国防拨款可能会下降。但是，对加强太空能力的重视很可能依旧在新政府的计划中，因为它是长期军事资助计划和策略的一部分，已经获得了国会的支持。

其实，SpaceX 转向国家安全项目只是个副业，在为美国民用和商业客户发射火箭和卫星的同时赚点外快，NASA 依旧是其第一大客户。但是分析师和业内人士指出，SpaceX 不断演变的策略是在让其部分当前系统适应新任务的要求，例如跟踪太空垃圾，协助抵挡超高速导弹，为美国在全球的军人提供安全的通信链路。

退伍军人行业顾问罗杰 · 鲁西 (Roger Rusch)认为，SpaceX 的管理层坚持不懈，做好了他们的工作，尽一切所能来赢得军方信任，“这种坚持取得了回报”。鲁西不为 SpaceX 或其竞争对手工作。SpaceX 尚未置评。

拉近与军方关系

不过，向将军们推介 SpaceX 的火箭与磋商商业合同可谓有天壤之别。在进行商业合同谈判时，SpaceX 往往占据很大优势，因为 SpaceX 收取的发射费用要远低于对手。代表主要卫星运营商与 SpaceX 订立合同的顾问基斯 · 福尔克特 (Keith Volkert)表示，马斯克的团队喜欢告诉他们的企业客户，他们只是搭便车。

“我们实际上不是向你卖火箭，”福尔克特回忆起 SpaceX 代表经常说的话，“我们想你兜售的是大巴，还不用你检查有没有问题。”

在不到 24 年时间内，SpaceX 已经从一家只有少量员工在改造后的车库中工作的公司发展壮大成为了拥有大约 8000 名员工，设施横跨德克萨斯州、佛罗里达州以及华盛顿州的企业。在美国首都华盛顿，SpaceX 已经赢得了最好斗、最成功的游说公司之一的声誉。

通过提供低于传统行业先锋的报价，SpaceX 已经成为了美国头号商业和民用发射服务提供商。但是福尔克特指出，这种策略并不适用于要求苛刻的军方客户，后者优先关注可靠性和严格监督，而不是成本。

马斯克通过 “星链”宽带互联网计划吸引了私人投资者，该项目旨在部署数千颗小型卫星。行业和军方人士称，这一商业宽带项目最终可能会成为多个全球军事应用的支柱，包括监控。按照马斯克的公开预期，将人类送往火星需要开发和测试的新技术很可能会耗费至少 300 亿美元，行业人士认为 SpaceX 会越来越多地依仗军方收入来协助满足这一逐步上涨的现金需求。

威胁波音、洛马

五角大楼已经接受把 SpaceX 的 “猎鹰 9 号”作为发射一系列空军导航和情报卫星的主要运载火箭，包括此前备受争议的回收功能：让一级火箭着陆然后在随后的发射任务中重复使用。

今年 8 月，SpaceX 击败了蓝色起源，赢得了美国国防部未来几年 40% 的发射订单，联合发射联盟拿下了剩余订单。但是联合发射联盟管理人员对于 SpaceX 的崛起感到担忧。就在几年前，联合发射联盟还几乎垄断美国军方的高价值发射任务。

“现在，他们不再只是一个新出现的威胁。”洛克希德马丁 CFO 肯 · 普森里德 (Ken Possenriede)在 10 月份表示。

行业人士称，为了改善与美国军方的关系，SpaceX 在近期招募了已经退休的四星空军上将特伦斯 · 奥肖内西 (Terrence O’Shaughnessy)，他曾经担任美国北方司令部司令，该部门负责保护美国不受弹道导弹的攻击。目前还不清楚奥肖内西是担任 SpaceX 顾问还是员工。SpaceX 尚未宣布这一人事任命，该公司还在招募其他前军方官员。奥肖内西尚未置评。

空军上将奥肖内西

SpaceX 的崛起反映出美国五角大楼越来越重视小型、相对廉价的卫星，而不是少量昂贵的大型卫星，这些庞然大物被嘲笑为 “太空堡垒卡拉狄加”(美国科幻剧)，在机动性或防卫方面要困难得多。

在 SpaceX 创纪录的 100 次成功发射和国防预算增加前景的推动下，一些华尔街分析师将 SpaceX 估值提升到了接近洛克希德马丁的 1030 亿美元市值的水平。然而，一些顾问和分析师担心，军方业务的扩大可能会分散 SpaceX 注意力，影响该公司的民用和商业发射业务。

对于 SpaceX 来说，成为一家军方顶级供应商将是该公司的一次戏剧性转变。别忘了，它还因为拿不到合同起诉过美国空军。

从马斯克个人来说，他给人留下的部分形象是志在保护环境，在太阳系为人类寻找替代家园的远见家。“如果由军方买单，许多外部人士不会以这么美好的词汇来看待他。”顾问蒂姆 · 法拉尔 (Tim Farrar)表示。法拉尔为另外一家宽带提供商工作。