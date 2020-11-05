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三星 Galaxy S21 Ultra 获 NFC 认证，蓝牙联盟曝光 Exynos 1080 芯片组

2020/11/5 14:17:10 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 11 月 5 日消息 三星 Galaxy S21 Ultra 预计将在明年 1 月份发布，现在该机已经在 NFC 认证网站上被发现。

这款型号为 SM-G998U 的三星手机在 NFC 网站上被发现，不出意外的话就是 Galaxy S21 Ultra，确认了该设备将支持 NFC，据悉这款手机将支持 NFC 进行非接触式支付，除此之外该认证并没有透露任何其他 Galaxy S21 Ultra 的信息。

此外，还在蓝牙 SIG 认证网站上发现了 Exynos 1080 芯片组。这款 5 纳米处理器将于 11 月 12 日推出，将接替 Exynos 980 SoC。

IT之家了解到，Exynos 1080 芯片组有望在中端手机中搭载，而非 Galaxy S21 系列。据传，vivo X60 有望首发该处理器。蓝牙 SIG 认证显示，Exynos 1080 支持蓝牙 5.2。

至于三星  Galaxy S21 Ultra 的主要规格，消息称其中包括 6.8 英寸 Dynamic AMOLED 2x 显示屏、1.08 亿像素主摄像头、4000 万像素前置摄像头以及 5000mAh 电池。此外，该系列的高端机型还有望搭载 120Hz QHD + 显示屏和 Exynos 2100 旗舰芯片组。

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关键词：三星Galaxy S21

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