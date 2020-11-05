小米成功自主开发全新伸缩式镜头技术：进光量提升 300%，未来手机将量产

11 月 5 日下午消息，在今日的小米开发者大会上，小米副总裁、手机部总裁曾学忠发表演讲。

作为不久前上任的手机部总裁，曾学忠表示未来将继续坚持双品牌战略，小米品牌包含 MIX 系列，数字系列，青春版；Redmi 品牌包含 K 系列，X 系列，Note 系列，数字系列。

他透露，目前小米手机市场份额在 50 个国家和地区进入 top5。进入 47 个高端市场（人均 GDP 超 1 万美元），发货总量超 6240 万台；海外高端机销量上，500-700 欧元价位段出货量今年预计增长近 300%，700 欧元以上价位段今年出货量预计增长超 300%；运营商进入全球 50 个国家和地区，51 家运营商，107 个子网。

在研发体系建设上，小米今年研发投入超 100 亿元；全球授权专利超 16000 件（境内 55%，境外 45%），5G 标准相关专利 3200 余件；设立十个全球研发中心，明年招聘 5000 名工程师；投入数十亿元在全球建立实验室，面积数万平米。

演讲最后，他发布了小米在相机上的新技术：伸缩式大光圈镜头。

据介绍，该技术借鉴专业相机，自主开发伸缩相机技术，可在有限的尺寸下，达到更好的光学效果。

曾学忠给出的数据是，超大光圈进光量提升 300%，引入全新防抖技术，画面更稳定，清晰度提升 20%。目前该技术已实现了小型化，可做到手机中。他称不久的将来会与用户见面。