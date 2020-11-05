机械师 T90-B5 游戏台式机新品首发：i5+GTX1650，3799 元起

IT之家 11 月 5 日消息 今天，机械师又一款新品开售，全新推出的机械师 T90-B5 游戏台式机于天猫商城首发，该机搭载第十代 i5 处理器及 GTX 1650 显卡（可选配升级），售价 3799 元起。

外观上，机械师 T90-B5 游戏台式机采用大面积格栅通风散热孔设计，在兼具游戏属性外观的同时，为机箱时刻保持了高效的散热效率。在这个基础上，该机机箱外侧还辅以前置 RGB 可调控炫彩灯条，与电竞之心的 Logo 相搭配，增添了科技感。

细节上，该机采用侧开磁吸式全景侧透板，顶部采用磁吸通风网，可实现一步开门、一步吸合的功能，在玩家想自行 DIY 时，可免工具实现拆卸，可谓诚意满满。

配置上，机械师 T90-B5 标准版采用十代英特尔酷睿 i5-10400F 处理器，辅以 GeForce GTX 1650 4G 独显显卡，搭配西数 SN750 500GB SSD 以及金士顿 8G*2 DDR4 内存。显卡方面，同时提供最高 RTX 2060 6GB 独显的版本可供选择。

IT之家获悉，目前新品已于天猫商城开售，限时补贴后售价 3799 元起，并支持 7 天无理由退货和 15 天无损换货政策，感兴趣的朋友不妨关注一下。