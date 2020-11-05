电动汽车商比亚迪 A 股今日涨停再创历史新高，总市值突破 5000 亿元

11 月 5 日消息，据国外媒体报道，今日，电动汽车制造商比亚迪 A 股涨停，报收于 184.83 元，再创历史新高，公司总市值突破 5000 亿元。

今年以来，比亚迪的股价走势强劲。从今年年初至今，该公司股价累计上涨了超过 280%。

昨晚，比亚迪发布了 2020 年 10 月销量报告。报告显示，今年 10 月份，该公司共销售 47732 辆汽车，与去年同期的 41130 辆相比，同比增长 16.05%。其中，新能源汽车销量为 23217 辆，纯电动汽车销量为 14919 辆，同比增长 96.61%。

今年 1-10 月，该公司共销售 316707 辆汽车，与去年同期的 376925 辆相比，同比下滑 15.98%。其中，新能源汽车销量为 134158 辆，与去年同期的 205187 辆相比，同比下滑 34.62%。

此外，报告显示，10 月份，比亚迪新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 1.507GWh，本年累计装机总量约为 8.591GWh。

10 月底，比亚迪发布了 2020 年第三季度报告。今年前三季度，该公司实现营收 1050.23 亿元，同比增长 11.94%；获得净利润 34.14 亿元，同比增长 116.83%。

第三季度，该公司实现营收 445.2 亿元，同比增长 40.72%；净利润为 17.51 亿元，同比增长 1362.66%。

比亚迪成立于 1995 年 2 月，是一家生产电动汽车电池的中国公司，主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务。该公司以电池起家，目前在电池领域拥有 100% 独立的研发、设计和生产能力。

该公司获得了投资大亨巴菲特的支持，在其四分之一的股份被巴菲特收购后，该公司得到了长足的发展。该公司已经在中国生产电动卡车、汽车、公交车、自行车和电动汽车电池超过 20 年。