首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

比亚迪电子主供货华为 Mate 40/Pro/RS 保时捷设计全系中框，组装后盖五金件等

2020/10/25 21:24:55 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家10月25日消息 10月22日晚上，华为正式发布Mate 40和Mate 40 Pro手机，华为Mate40系列延续Mate中轴对称设计，推出极具未来感的“星环设计”，如同穿越星际之门，探索未来之美，独特风格一眼可辨。

华为Mate 40 Pro和华为Mate 40 Pro+延续88°超曲面环幕屏，左右边框趋于无形。华为Mate 40系列为了最大程度的实现全面屏，中框顶部首次采用听筒微缝方案，听筒微缝宽度仅0.4mm，并且为三通孔设计。为了更好实现表里如一的效果，微缝需要进行喷墨处理。

IT之家获悉，据比亚迪电子表示，作为华为Mate 40系列全系产品中框的主力供应商，通过验证和工艺开发，持续优化工艺参数，开发出先进的去微缝毛刺方案，最终应用到Mate40系列手机上。

另外，华为机皇Mate RS保时捷设计提升至8级防水，比亚迪深化纳米注塑、CNC、表面处理等工艺，实现手机高等级的防水特性，极窄中框和超曲面环幕屏衔接也更加浑然天成。

在相机方面，华为 Mate 40  RS 保时捷设计后摄镜头采用八边形 “星钻设计”，搭载全新超感知徕卡电影五摄，打造全场景、全时段、全焦段的全能影像能力。

比亚迪电子还为华为Mate40系列产品提供后盖五金件、模切件等二十多种物料的组装服务，在组装过程中对气密性、水密性、位置度、平面度、音频等执行严格的数值化要求。环形摄像头的组装无法用治具装配，需要手工装铝环预定位，成型难度极大；保时捷版本后置镜头模组更是采用了罕见的八边形设计，这给后盖组装带来了更大的挑战。最终达到整机轻巧无边缝，如鹅卵石般浑然一体。

相关阅读：

华为 Mate 40 Pro/RS 保时捷设计真机上手图片曝光

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为Mate40比亚迪华为

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用