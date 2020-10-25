比亚迪电子主供货华为 Mate 40/Pro/RS 保时捷设计全系中框，组装后盖五金件等

IT之家10月25日消息 10月22日晚上，华为正式发布Mate 40和Mate 40 Pro手机，华为Mate40系列延续Mate中轴对称设计，推出极具未来感的“星环设计”，如同穿越星际之门，探索未来之美，独特风格一眼可辨。

华为Mate 40 Pro和华为Mate 40 Pro+延续88°超曲面环幕屏，左右边框趋于无形。华为Mate 40系列为了最大程度的实现全面屏，中框顶部首次采用听筒微缝方案，听筒微缝宽度仅0.4mm，并且为三通孔设计。为了更好实现表里如一的效果，微缝需要进行喷墨处理。

IT之家获悉，据比亚迪电子表示，作为华为Mate 40系列全系产品中框的主力供应商，通过验证和工艺开发，持续优化工艺参数，开发出先进的去微缝毛刺方案，最终应用到Mate40系列手机上。

另外，华为机皇Mate RS保时捷设计提升至8级防水，比亚迪深化纳米注塑、CNC、表面处理等工艺，实现手机高等级的防水特性，极窄中框和超曲面环幕屏衔接也更加浑然天成。

在相机方面，华为 Mate 40 RS 保时捷设计后摄镜头采用八边形 “星钻设计”，搭载全新超感知徕卡电影五摄，打造全场景、全时段、全焦段的全能影像能力。

比亚迪电子还为华为Mate40系列产品提供后盖五金件、模切件等二十多种物料的组装服务，在组装过程中对气密性、水密性、位置度、平面度、音频等执行严格的数值化要求。环形摄像头的组装无法用治具装配，需要手工装铝环预定位，成型难度极大；保时捷版本后置镜头模组更是采用了罕见的八边形设计，这给后盖组装带来了更大的挑战。最终达到整机轻巧无边缝，如鹅卵石般浑然一体。

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