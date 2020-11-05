《规范促销行为暂行规定》出台：不得虚构原价、虚假打折，有奖销售最高奖提高到五万元

IT之家11月5日消息 据央视报道，国家市场监督管理总局今天公布《规范促销行为暂行规定》，聚焦 “促销”这一热点现象，进一步规范经营者促销行为，维护市场竞争秩序、保障消费者合法权益，进一步优化市场环境。据了解，该规定自 2020 年 12 月 1 日起施行。

《规范促销行为暂行规定》对促销活动中经营者应当遵守的基本规范提出明确要求。如不得利用虚假信息欺骗、误导消费者或相关公众，履行承诺，赠品必须符合国家有关规定等。还规定了电子商务平台经营者作为交易场所提供者，在组织平台内经营者开展相关促销活动时应遵守的规则，以及协助市场监管部门开展监督检查的义务。

《规定》对经营者采取有奖销售方式进行促销经营行为作出进一步规定。明确了有奖销售的类别，细化了不正当有奖销售行为的认定标准，将抽奖式有奖销售的最高奖金额由原来的五千元提高到五万元，并对经营者在有奖销售过程中的义务进行了规定，为企业合规提供更加明确的指引。

IT之家了解到，《规定》明确了经营者开展价格促销活动有附加条件或者期限的，应当显著标明。对经营者在开展促销时 “先提价、再折价”的现象，明确规定折价、降价的基准等。

此外，《规范促销行为暂行规定》在 “法律责任”一章中，加强反不正当竞争法、价格法等法律法规的衔接。明确法律适用相关问题，如促销行为中构成虚假宣传、商业贿赂、不正当有奖销售的，适用反不正当竞争法的相关规定处罚。