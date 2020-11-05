京东方 A：拟 4.25 亿元转让北旭电子 100% 股权

11月5日消息，京东方A发布公告称，为了集中精力发展主业，同时盘活公司存量资产，特斯拉原材料供应商京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”），拟将其全资子公司北京北旭电子材料有限公司（以下简称“北旭电子”）100%股权进行对外转让。

该公司在公告中表示，北旭电子100%的股权挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，挂牌价格为4.25亿元。

京东方在公告中表示，北旭电子作为独立的化工业务板块，与公司目前主营业务发展方向匹配度不高。此外，公司作为北旭电子的唯一股东，对北旭电子在显示面板领域的市场拓展带来一定的局限。根据公司战略规划，拟将北旭电子股权进行出售，盘活集团存量资产，取得一定的财务收益。同时，通过实现北旭电子股权结构多元化，促进北旭电子的市场化运营，进一步提高其市场份额及盈利水平。

公告显示，北旭电子成立于1993年11月，是京东方下属全资子公司，主营业务为研发、生产、销售TFT-LCD用光刻胶及无机材料产品，是公司显示面板产业上游化工材料供应商之一。

数据显示，2020年1月-9月，北旭电子的营业收入为1.55亿元，净利润为2539.52万元，超过2019年全年的2470.32万元。