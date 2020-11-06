新 Mac 即将发布，疑似苹果 A14X 仿生基准测试成绩泄露，主频 3.10GHz

IT之家11月6日消息 据外媒 AppleInsider 今日报道，苹果 A14X Bionic 芯片似乎在 Apple Silicon Mac 发布会前进行了一次 Geekbench 5 基准测试，而这次测试的结果表现比较不错。

▲ 图源AppleInsider

“ A14X 仿生”的 CPU 基准测试显示这是一个 8 核 1.80GHz 主频的处理器，最高可提升到 3.10GHz，这标志着第一个主频超过 3GHz 的苹果 SoC 诞生。此外，GPU 测试结果显示该芯片采用了 8GB 显存，性能大幅度高于现有 A14。

“A14X 仿生”的单核基准测试得分为 1634，而苹果当前的 A12Z 芯片得分为 1118，A14 仿生单核测试得分为 1583。IT之家参考此前惯例发现，常规的 A 系芯片和 “ X”型号的加强版芯片在单核性能测试中结果不会有太大差距。

“ A14X 仿生”的多核基准测试得分为 7220，而 A12Z 的得分为 4657，A14 的多核得分为 4198。这意味着 “ A14X”在 GeekBench 测试的各种环境中的性能均得到了显着提高。

相比之下，搭载 Intel Core-i9 处理器的 16 英寸 MacBook Pro 在同类测试中单核得分为 1096，多核得分为 6869。这意味着这颗所谓的 “ A14X”性能有望超过现有的 MacBook Pro 系列。