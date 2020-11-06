特斯拉：在中国大陆建成逾 490 个超级充电站，覆盖中国 250 多个城市

电动汽车制造商特斯拉在官方公众号中表示，截至目前，该公司在全球范围内拥有超过 20000 个超级充电桩。

同时，特斯拉表示，它在中国大陆（不含港澳台）已建成超过 490 个超级充电站，搭配超过 2000 个目的地充电站，全面覆盖中国 250 多个城市，形成了完善的全国充电网络。未来，该公司还将持续扩大充电网络，为车主提供更加优质、便捷的充电服务。

此前，特斯拉在 10 月 21 日发布的第三季度财报中披露，到今年第三季度末，该公司所拥有的超级充电站达到了 2181 个，同比增加 32%；超级充电桩则增加至 19437 个，同比增加 33%。

财报显示，仅在今年第三季度，特斯拉就增设了 146 个超级充电站，安装了 1337 个新充电桩。外媒称，第三季度是特斯拉超级充电网络的站点和充电桩数量扩张最强劲的季度之一，现在的网络比一年前扩大了三分之一。

如今，距离发布第三季度财报刚刚过去半个多月，该公司就表示其所拥有的超级充电桩数量已超过 20000 个。

特斯拉从一开始就意识到，快速、广泛的充电对于建立一个共享的特斯拉生态系统至关重要，这样车主就可以把他们的汽油动力汽车换成电动汽车。现在，该公司的超级充电网络是其最重要的优势之一。

随着特斯拉电动汽车交付量的增加，消费者对充电站的需求也会增加，未来特斯拉需要建设更多的超级充电站和充电桩。

超级充电站基于复杂的机电系统，可以为特斯拉汽车提供电力，只需 20 分钟就可以为汽车充满电。此外，它还可以安装在亚洲最繁忙的交通线路上，可用于长途旅行。