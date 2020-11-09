特斯拉回应 55 万辆车计划：进展顺利，具体产能无法对外公布

IT之家11月9日消息 今日早些时候，有媒体报道称特斯拉上海工厂明年的生产计划已经出炉。从多位行业人士处获悉，2021 年，特斯拉上海超级工厂计划生产约 55 万辆汽车，包括 30 万台 Model 3 车型，25 万台 Model Y。

据全天候科技，特斯拉方面对此回应表示：感谢大家的关注，中国工厂进展顺利，具体的产能等数字现在无法对外公布。我们持续为中国市场提供优质产品，扩大服务，有进一步消息我们会尽快跟大家沟通。

此前特斯拉副总裁陶琳表示，工厂二期项目预计在今年年底建成。特斯拉二期工厂是 SUV 车型 Model Y 的生产主阵地，据此前信息，国产版 Model Y 车型将会在 2021 年第一季度正式交付。

今日早些时候，36 氪表示特斯拉上海工厂明年的规划产能是 15 万台，之所以到明年计划高达 55 万辆，除了二期工厂即将建成，中国工厂也将承接更大的出海任务。

据悉，投资机构对特斯拉明年的全球销量预测都在 90 万台左右，这意味着上海工厂要承担超过一半的生产任务。

IT之家了解到，特斯拉上海超级工厂是特斯拉美国之外的首个工厂 ，今年 1 月，特斯拉上海工厂建成投产，月均交付超过 1 万台 Model 3 车型。