AMD YES，传 AMD 芯片将用于特斯拉

IT之家11月10日消息 知名爆料者 “德国皮卡丘”@Patrick Shur 爆料称，他获得了一份 AMD 的内部文件，显示 AMD 的 Big Navi 架构的新一代 Navi 23 核心的 GPU 将用于特斯拉。为了不泄露泄密者的身份，该推主后来删掉了有关于特斯拉盖章的资料图部分信息。

众所周知，特斯拉最早的时候在其 MCU 控制器中使用的是英伟达 Tegra 芯片；之后特斯拉换用了自己的芯片并推出全自动驾驶（FSD）；再之后，随着 Autopilot 的推出，特斯拉又转向了英特尔芯片。而现在看来，可能要轮到 AMD 了。

关于此次 AMD 新一代 Navi 23 与特斯拉车机的更多细节目前尚不得而知，但无论如何特斯拉目前的方向肯定是真正的全自动 / 无人驾驶功能，因此视觉识别计算是一个很重要的领域，在这方面图形显卡相对更有优势，而且支持并行处理且性价比高，特斯拉没道理不用更好更便宜的芯片。

关于 Big Navi 架构的运算能力可从游戏性能窥见一毫，AMD 此前表示：与基于 AMD RDNA 的显卡相比，AMD RDNA2 架构可提供高达 2 倍的游戏性能，每瓦性能可提高 54%”。

IT之家了解到，特斯拉和 AMD 方面尚未就此回应。