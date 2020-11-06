雷蛇 Razer BOOK 13 笔记本国内售价公布：10999 元起

IT之家11月6日消息 雷蛇昨日晚间发布了 Razer BOOK 13 笔记本，搭载了 11 代酷睿处理器和 16:10 比例的屏幕，拥有优秀的续航能力，通过 EVO 平台认证，而今日雷蛇官方宣布国内建议零售价定为 10999 元起。

官方表示，新款「Razer Book 13」定位轻薄生产力笔记本，专为移动用户所打造。该机通过 intel® EVO 认证，采用四侧窄边距触控全面屏设计、搭载第 11 代 Intel 处理器和身临其境 THX 空间音频支持。

IT之家了解到，Razer Book 13 采用铝合金外壳，表面进行了水银阳极氧化处理，定位轻薄，最厚处仅 15.15mm，重 1.34kg 或 1.4kg。

Razer BOOK 13 搭载了 11 代酷睿处理器，可选 i5-1135G7 和 i7-1165G7，显卡为 Xe 核显，配备了 8/16GB LPDDR4X-4266 内存和 256/512GB PCI-E M.2 SSD，采用了 13 英寸的 16:10 屏，可选 FHD 和 4K 屏版本。

值得一提的是，该机所有版本的屏幕均覆盖 100% 的 sRGB 色域，支持 Windows Hello 面部识别，键盘支持 Razer Chroma RGB 背光，可以进行自定义以突出关键键。

其他方面，Razer Book 13 提供了两个 USB-C 的雷电 4 接口、一个 USB 3.2 Gen 2 Type-A 口、一个 HDMI 2.0 接口、一个 3.5mm 接口，搭载 Intel Wi-Fi 6 AX 201 无线网卡，支持蓝牙 5.1 等。

目前该机已上架天猫商城等，i5 版本售价 10999 元，i7 FHD 版本 13999 元， i7 4K 屏版本 17999 元。

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