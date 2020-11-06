一箭十三星：长征六号运载火箭发射成功

IT之家 11 月 6 日消息 据央视新闻报道，今日 11 时 19 分，我国在太原卫星发射中心用长征六号运载火箭，成功将 NewSat9-18 卫星送入预定轨道，发射获得圆满成功。此次任务还搭载发射了电子科技大学号卫星、北航空事卫星一号和八一 03 星。

NewSat9-18 卫星是阿根廷 Satellogic 公司研制的 10 颗遥感小卫星，10 颗卫星技术状态一致，均搭载多光谱载荷、高光谱载荷，单星重约 41 千克，设计寿命 3 年，发射入轨后与其他 7 颗在轨的 NewSat 卫星组网运行，主要用于提供商业遥感服务。

电子科技大学号卫星（又称 “天雁 05 卫星”）由成都国星宇航科技有限公司、电子科技大学与北京微纳星空科技有限公司联合研制，主要用于对地遥感观测，可为智慧城市建设、农林业灾情监测等行业提供服务。同时，在该卫星平台上将开展太赫兹通信载荷的相关试验。

北航空事卫星一号是长沙天仪空间科技研究院有限公司与北京航空航天大学合作研制的 12U 科学实验卫星，也是我国空事卫星系统的首颗关键载荷技术验证卫星，主要在轨开展航空机载 ADS-B 信号接收转发、激光通讯星地数传技术探索等实验。

八一 03 星（全称 “中国青少年科普卫星八一 03 星‘太原号’”）由太原市教育局联合中国航天科技国际交流中心发起，太原市进山中学学生全程参与研制，主要用于开展天体遥感观测、对地观测、天地协同编程教育等实验，同时搭载了 “孩子的声音上太空”大型公益活动芯片，为青少年学生提供航天科普和教育实践平台。

IT之家了解到，这次任务是长征系列运载火箭的第 351 次飞行。