Facebook 旗下 WhatsApp 开始在印度提供支付服务

据报道，本周五，Facebook 旗下的 WhatsApp 开始在印度提供支付服务，该公司在其官方博客上表示，此前他们获得了印度领先的支付处理机构的批准，最终得以在该国推出这一拖延已久的服务。

印度是 WhatsApp 最大的市场之一，该公司在印度拥有超过 4 亿用户，在过去两年多的时间里，WhatsApp 在印度一直只能为有限数量的用户提供 P2P 支付服务，与此同时等待监管机构的批准，以全面放开这项服务。

Facebook 公司 CEO 马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）在一个视频声明中表示：“当前印度国内 10 个语言版本的 WhatsApp 应用都已经可以使用这项支付功能。”

WhatsApp 表示，他们与五家印度银行达成了合作关系，从而为用户提供支付服务，包括印度国家银行和 Jio 支付银行等。

周四，印度国家支付公司（NPCI）表示，WhatsApp 初期将为最多 2000 万用户提供支付服务，随后该公司将继续扩大服务规模。

印度国内所有主流支付企业都在使用 NPCI 所开发的 UPI 框架，这些服务为用户提供 P2P 转账、公共事业支付和电话充值等服务。NPCI 发布的数据显示，今年 10 月，UPI 一共处理了 20.7 亿笔转账，相比上个月的 18 亿笔有所提升。

WhatsApp 将与 Alphabet 旗下的谷歌、沃尔玛的 PhonePe 和曾获阿里巴巴投资的 Paytm 在印度支付市场上展开竞争。普华永道和印度行业游说组织 ASSOCHAM 的数据显示，2023 年，印度支付市场的规模将在 2019 年的基础上提升一倍。

今年早些时候，Facebook 以 57 亿美元的价格收购了 Reliance 数字部门 9.99% 的股份，这笔投资将让 WhatsApp 获得 Reliance 零售部门的内部支付消息，该部门的目标是要为全印度数千万家小型商户提供服务。