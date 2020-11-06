率先搭载 RTX 3070：机械师推出未来战舰 II 代台式机，双 11 到手价 9999 元

IT之家11月6日消息 机械师现已推出未来战舰 II 代台式机，率先搭载了英伟达安培架构高性能独显 RTX 3070 显卡，流处理器处理高达 5888，i7+16GB 内存 + 512GB SSD 的高规格双 11 到手价仅为 9999 元。

IT之家了解到，未来战舰 II 代台式机的机箱设计获得了德国红点奖，设计灵感来自于 F117 战机，以 0.618 分割比例打造前面板，整机有 60 多处棱角设计，科幻感十足。

配置方面，未来战舰 II 代台式机搭载了 i7-10700K 旗舰处理器，8 核 16 线程，单核睿频达到 4.8GHz，更拥有 16 MB 的三级缓存，120 水冷散热。RTX 3070 显卡是英伟达刚刚推出不久的安培架构显卡，搭载了 5888 流处理器和 8GB 的 GDDR6 显存，性能相比上代的 RTX 2070 提升巨大。另外，未来战舰 II 代台式机搭载了 16GB DDR4-3200 的双通道内存以及 512GB SSD+1TB HDD 的存储组合。

机械师未来战舰 II 代水冷游戏台式电脑主机现已开启预约，11 月 11 日开卖，首发价 9999 元，还有 12 期免息。