消息称微软正开发 Cloud PC：针对 Apple Silicon 和 iOS

正如先前报道那样，微软正在开发一种称为Cloud PC的虚拟化Windows体验。这会将您使用的任何系统变成一个精简客户端，该客户端可以访问远程Windows桌面和软件，包括Microsoft Office。

据悉，这是一个基于云的Windows体验，显然将作为microsoft365的一部分提供。来自微软经常泄密者“WalkingCat”的最新消息称，该公司将销售中型、重型和高级版本的云PC。

据透露，该产品将包括配备可变数量的SSD存储和基于RAM的虚拟CPU。不同的层次将针对略有不同的市场，其配置可提供数据处理或高带宽应用程序以及日常工作所需的性能。

远程桌面增强版

用户将需要安装Microsoft远程桌面才能访问该服务，该服务可用于Mac、iPhone、iPad、Android，当然还有Windows（包括在ARM处理器上运行的Windows）。

鉴于用户当前是从其他设备访问企业VM或自己的家用PC的方式，这并不奇怪。但是，Cloud PC听起来对永久性云硬件、应用程序支持和用户数据提供方面的长期云计算挑战做出了更为优雅的回应。

微软无处不在

以这种方式在所有平台上引入Windows PC即服务的举措是迈出的重要一步，反映了Microsoft在Satya Nadella领导下制定的战略构想。该愿景要求Microsoft开发必需的软件和服务，以在多平台计算环境中使用并普及。

该方法有助于其所有发展。采取公司最近的举动，即通过Apple和Jamf的MDM工具将Microsoft Endpoint纳入基于Mac的企业；或其针对所有Apple产品的Office新功能和工具的快速开发。

微软也一直专注于Web服务的开发。例如，Microsoft Teams基于公司称为Electron的框架。

微软企业客户与移动性（ECM）团队的公司副总裁Brad Anderson 在最近的JNUC活动上发表讲话时说：“我们首先为Web构建，然后再使用该代码并将其应用于所有平台。这对Mac社区而言非常重要，这使我们能够做的是，当我们推出新功能时，这些功能将同时在所有平台上推出。”

微软现在打算让Windows成为一个可以跨多个系统运行的web应用程序，这对企业购买者来说应该是个好消息，因为他们考虑到在我们日益增长的mobil、e和remote这一新常态下的未来硬件升级。

如果必须在下一个预算年度中为旧应用程序提供支持，则迁移到不同硬件平台的业务用户肯定可以放心使用。它还可能有助于激励基于Microsoft企业中心框架的新跨平台解决方案的开发，尤其是依赖Azure/Endpoint的更安全的实现。

微软打算如何甚至何时以这种方式释放其操作系统，或者它在多大程度上调整用户体验以反映他们所运行的设备的用户界面。

移动，远程，异步，混合企业

未来考虑使用Apple Silicon Macs的企业关注有关此问题的更多信息，特别是如果他们的业务要求他们也运行传统的Windows应用程序。

现在所知道的是，Apple Silicon将不支持Boot Camp，而且也不知道Parallels这样的公司是否能够为这些Mac提供虚拟化Windows。或许，微软打算为那些需要的用户提供Cloud PC。