微软 Win10 Dev 预览版 Build 20251 发布（附更新内容）

IT之家11月5日消息 微软今天发布了Windows 10 Dev预览版Build 20251，属于FE_RELEASE开发分支，它不同于Windows Insider团队在5月份开始使用的MN_RELEASE分支。

IT之家获悉，来自FE_RELEASE开发分支的新Build仍然没有与特定的Windows 10版本相匹配，这意味着，这并不一定是为了Win10 21H1版本。

此外，在切换到这个新的开发分支之后，微软警告Insider测试者，最近的一些新功能，包括更新的表情符号选取器、重新设计的触摸键盘、语音输入、主题感知闪屏等都会消失。后续将会再添加回来。

下面是更新内容：

修复

修复了导致过去几个版本中一些对话框的背景意外地出现灰色而不是白色。

修复了导致最近一些Insiders在开始菜单中的任务栏遮住了电源按钮。

修复了导致一些Insiders看到“SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED”错误检查的问题。

修复了opengl32.dll的崩溃问题。

修复了升级后检查更新时可能导致“设置”应用挂起的问题。

修复了可能导致“设置”应用发送一个只显示“新通知”的通知。

修复了导致搜索索引器无法从HEIF和WebP文件中检索元数据，因此你无法使用拍摄日期等元数据搜索这些文件的问题。

修复了在最近的版本中，当点击列出的设备时，“电影和电视”（以及其他媒体播放应用程序）中的“投射到设备”选项无任何动作的问题。

修复了最近版本中可能导致你使用 Miracast 投影屏幕在连接后不久就冻结的问题。

修复了导致Surface Pro X等ARM PC上的Insiders无法启动Windows PowerShell的问题 。

已知问题