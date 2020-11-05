微软 Win10 Dev 预览版 Build 20251 发布（附更新内容）

IT之家11月5日消息 微软今天发布了Windows 10 Dev预览版Build 20251，属于FE_RELEASE开发分支，它不同于Windows Insider团队在5月份开始使用的MN_RELEASE分支。
IT之家获悉，来自FE_RELEASE开发分支的新Build仍然没有与特定的Windows 10版本相匹配，这意味着，这并不一定是为了Win10 21H1版本。
此外，在切换到这个新的开发分支之后，微软警告Insider测试者，最近的一些新功能，包括更新的表情符号选取器、重新设计的触摸键盘、语音输入、主题感知闪屏等都会消失。后续将会再添加回来。
下面是更新内容：
修复
修复了导致过去几个版本中一些对话框的背景意外地出现灰色而不是白色。
修复了导致最近一些Insiders在开始菜单中的任务栏遮住了电源按钮。
修复了导致一些Insiders看到“SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED”错误检查的问题。
修复了opengl32.dll的崩溃问题。
修复了升级后检查更新时可能导致“设置”应用挂起的问题。
修复了可能导致“设置”应用发送一个只显示“新通知”的通知。
修复了导致搜索索引器无法从HEIF和WebP文件中检索元数据，因此你无法使用拍摄日期等元数据搜索这些文件的问题。
修复了在最近的版本中，当点击列出的设备时，“电影和电视”（以及其他媒体播放应用程序）中的“投射到设备”选项无任何动作的问题。
修复了最近版本中可能导致你使用 Miracast 投影屏幕在连接后不久就冻结的问题。
修复了导致Surface Pro X等ARM PC上的Insiders无法启动Windows PowerShell的问题 。
已知问题
微软正在调查自Build 20236开始，从商店安装游戏到辅助非OS驱动器将导致辅助驱动器无法访问的报告。为了防止这种情况发生，你必须在安装游戏之前将新内容的默认存储改为辅助驱动器。这可以在 “设置”>“存储”>“更改新内容的保存位置”中完成。
微软正在研究有关更新过程在尝试安装新版本时长时间挂起的报告。
尚未为所有Insiders启用固定网站的实时预览，因此当你将鼠标悬停在任务栏中的缩略图上时，可能会看到一个灰色窗口。正在继续完善这一体验。
微软正在努力为现有的固定网站启用新的任务栏体验。同时，你可以从任务栏中取消固定网站，将其从edge://apps页面中移除，然后重新固定网站。
微软正在努力修复导致某些设备遇到DPC_WATCHDOG_VIOLATION错误检查的问题。
微软正在调查一些Insiders报告的问题，即任务栏遮挡了开始菜单中的电源按钮。如果你的PC上发生这种情况，可能需要使用Windows键加X菜单暂时关机。
使用Surface Pro X等ARM PC的Windows Insiders会注意到，Windows PowerShell将无法在此构建版本上启动。作为一个变通方法，如果你需要使用PowerShell，请使用 “开始”菜单中的 “Windows PowerShell (x86)”或 “Windows PowerShell ISE (x86)”。或者下载新的、现代的PowerShell 7，它通过原生运行来利用ARM的优势。另外，图标也更漂亮。
微软正在调查一些用户在使用微软帐户登录各种应用程序时看到错误0x80070426的报告。如果你遇到它，重新启动你的电脑可能会解决这个问题。
[补充]微软正在调查一个问题，即在采取此构建版本后，在“设置”>“系统”>“存储”>“管理磁盘和卷”下没有驱动器出现。作为一个变通方法，你可以在经典的磁盘管理工具中管理你的磁盘。