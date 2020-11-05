华为 HiAI 商标晚申请 46 天，被合作方亮风台抢注册，打官司没赢

IT之家11月5日消息 据澎湃新闻报道，北京知识产权法院近日公布的一份判决显示，因为其核心芯片上的移动计算架构HiAI被合作方抢注，华为在申请商标无效并没有达到预期结果后，向法院起诉国家知识产权局，一审败诉。

IT之家报道，去年11月，华为HiAI 3.0正式发布，据了解，华为HiAI是面向智能终端的Al能力开放平台，最早是麒麟970芯片上创新设计的移动计算架构，基于“芯、端、云”三层开放架构，即芯片能力开放、应用能力开放、服务能力开放，构筑全面开放的智慧生态，让开发者能够快速地利用华为强大的Al处理能力，为用户提供更好的智慧应用体验。经过近两年从1.0到2.0的建设，华为HiAI生态已初具规模。

IT之家发现，中国商标网信息显示，HiAI作为第9类商品商标，目前属于亮风台（上海）信息科技有限公司。

国家知识产权局曾裁定，亮风台注册的HiAI商标在智能眼镜、数据处理设备等7项商品中无效，但在3D眼镜、头戴式虚拟现实装置、便携式多媒体播放器商品中合法。

中国商标网显示，2017年11月10日，华为通过代理机构向国家知识产权局商标局申请注册HiAI商标用于第9大类商品和服务。但2018年7月10日，华为的商标注册申请被驳回。

原来，2017年9月25日亮风台（上海）信息科技有限公司通过代理机构，提交了HiAI第9类商标注册申请，2018年9月14日，亮风台的申请获得注册公告，成功拥有HiAI第9类商标权。

而根据华为的说法，从2017年5月开始，亮风台就与华为接触合作，华为还曾在5G研发试验第三阶段NSA测试时，与亮风台合作展示AR 5G应用商用场景等。