《刺客信条：英灵殿》今晚零点预载开启

IT之家 11 月 6 日消息 根据刺客信条官方微博的消息，《刺客信条：英灵殿》将于 2020 年 11 月 7 日 0 点开启预载。

IT之家了解到，《刺客信条：英灵殿》将于今年 11 月 10 日登陆 Xbox Series X|S、Xbox One、PS4、PC 平台，11 月 12 日登陆 PS5。

育碧官网介绍，游戏背景在公元9世纪，玩家将化身成名为“艾沃尔”的维京战士。面对饱受战火摧残的破碎故土，你带领着族人穿越冰冷的北海，踏上一片机遇之地 。

游戏介绍：

为族人而战

成为艾沃尔的玩家离开了饱受战争摧残且资源匮乏的挪威，带领族人穿越冰冷的北海，抵达王权支离破碎但物产丰饶的英格兰土地。

发动攻势，带领族人创造荣耀，挖掘收割财富。

反抗战斗

在《刺客信条：英灵殿》中，为了建立家园的维京人被撒克逊人视为“野蛮的异教徒“，韦塞克斯国王阿尔弗雷德竭力想将维京人彻底铲除。

阿尔弗雷德将维京人视为野蛮的异教徒，并希望成为文明化的英格兰的唯一统治者。

荣耀之争

当维京人开始在新家园定居时，他们将遭遇包括韦塞克斯国王阿尔弗雷德在内的撒克逊人的抵抗。



玩家们可以通过选择扮演艾沃尔，尽管困难重重，也必须尽其所能，来捍卫自己关于英灵殿的梦想和荣耀。

自定义功能

为了让大家更好地代入这场史诗之旅，这一部作品也允许玩家进一步自定义自己在游戏中的形象。

你可以选择男性或女性角色来扮演艾沃尔，用工具定制发型，纹身，战争彩绘和身上的装备。