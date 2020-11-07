阿里云超 IBM 成第四大公有云服务商

阿里巴巴 2015 年开始进入云基础设施市场，如今其已经成为该领域的重量级参与者。在最新季度财报中，阿里巴巴宣布其云业务营收达到 21.94 亿美元，超过 IBM（16.5 亿美元）位居世界第四。

在云基础设施领域，亚马逊的 AWS 仍遥遥领先，其第三季度营收为 116 亿美元，而微软的 Azure 以 59 亿美元位居第二。谷歌云始终占据着第三的位置，上个季度营收为 34.4 亿美元。

虽然阿里巴巴营收仍然低于谷歌，但最新数据显示，该公司已经成为全球第四大公共云计算提供商。市场研究机构 Synergy 统计的市场份额数据显示，亚马逊为 33%、微软为 18%、谷歌占 9%、阿里巴巴为 5%、IBM 接近 5%、Salesforce 为 3%，腾讯和甲骨文各为 2%，NTT 与 SAP 各占 1%。

阿里云能否在短期内赶上谷歌云还是个疑问，尤其是在首席执行官托马斯 · 库里安（Thomas Kurian）的领导下，后者正变得更加专注。不过，作为企业计算领域的新手，阿里巴巴成功超越 IBM 数十年取得的成就，这仍给人留下深刻印象。

阿里云 60% 的增长率略高于上个季度的 59%，但基本上保持着稳定，这对营收已经达到相当高水平的大公司来说绝非易事。与之相比，亚马逊 AWS 的营收同比增长 29%，微软 Azure 同比增长 48%。

在财报电话会议上，阿里巴巴董事长兼首席执行官张勇表示：“我们相信云计算是数字时代的基础设施，但它仍处于早期增长阶段。我们致力于进一步增加在云计算方面的投资。中国仍然是我们的主要市场，新冠肺炎疫情驱动的数字化转型是保持稳定增长的主要动力。”

张勇补充称：“云业务的增长非常快。很明显，我们看到所有行业都在进行数字化转型。对于这些行业来说，向云计算转移是非常重要的一步。最终，大多数业务将在云端完成，而且这种增长可能会在中期内继续持续，因为仍有许多公司还没有实现这一转变。不过随着时间的推移，他们也会这样做。”

市场研究公司 Synergy Research 分析师约翰 · 丁斯代尔 (John Dinsdale)表示，虽然中国仍是阿里云的主要市场，但其业务正扩展到海外，该公司有能力进行长期的投资。丁斯代尔称：“虽然与其在中国的业务相比，阿里巴巴的规模仍相当小，但它已经在许多国家建立了数据中心和云业务，包括另外六个亚太地区国家、美国、英国和阿联酋。其中，它在印尼和马来西亚都是市场领先者。”