“双十一”的狂欢还在继续，一向低调的网易严选却大声宣告不玩了。

在公告中，网易严选表示：“我们要退出的是这个鼓吹过度消费，为销售数字狂欢的‘双十一’。”网易严选表示今年 “双十一”不做复杂优惠玩法、不发战报、不再为销售额开庆功会；不过它同时宣传 “为你们搞定了全年最大力度补贴”。

对于网易 “不玩了”的宣言，网友们评价不一。有网友表示，“很好，就喜欢这种简单点的”“严选果然是电商界一股清流”；但也有网友表示，“说退出其实没有真退出，坐等这条上热搜，另类营销还顺便踩了一脚敌方电商”“说是退出，结果还不是营销”。

抛开网易严选退出双十一这波操作的真正目的不谈，走过 11 年的双十一如今已被复杂的玩法和套路所裹挟。

促销规则复杂、价格优惠猫腻、活动套路太多、物流服务不力等老问题依然存在，同时随着网络消费新模式新业态加快发展，一些新矛盾新问题如直播带货、商家 “砍单”、定金陷阱等新问题不断出现…… 在黑猫投诉平台以双十一为关键词搜索，竟然有多达 15574 条的投诉案例。

双十一 “那些煽动人性的文字游戏、无孔不入的商业信号、不断刷新的剁手数据”，正在一步步把你拉进消费陷阱。

消费者很难走出电商平台的 “套路”

套路一：“定金”和 “订金”

有别于往年，今年的双 11 狂欢来得更早，周期也更长。从 10 月 21 日开始，电商平台就拉开了预售序幕。活动期间，商家以 “付定金立减”或 “定金膨胀”等优惠形式进行促销，消费者付定金后，如果未在规定时间内支付尾款，平台会自动关闭订单，取消交易，而定金却不退还给消费者。即便是早早交好了定金，参与了双 11 的活动，也不能保证买到的就是双 11 期间最便宜的。

“很早以前便相中了一副耳机，但价格比较贵，一直很犹豫，便等到双十一再购买，在付了定金到点准备结尾款时发现付定金的优惠券被改变，无法使用，最后支付的金额比宣传的多出接近一百块！而且我还不能不买，因为这是定金而不是订金，是不可退的，这不是欺负消费者嘛？”对于双十一的定金机制，小闵（化名）很不满意。

套路二：先涨后降、明降暗涨

先涨后降、明降暗涨对于很多人来说其实并不陌生，自从双十一等大促活动诞生以来就已经出现。一黑猫投诉网友对新浪科技表示，自己 11 月 1 日在天猫预售购买充电头，活动预售价 52 元，现在没有活动正常价 32 元。该网友称这是 “先涨价后降价的欺诈活动”。

双十一期间各家电商打出促销牌，秒杀、折扣、红包、优惠券、预付定金直减等不停歇，铆足了劲刺激消费者下单。然而，部分商品却偷偷换了 “身价”，商家玩起 “先涨后降”的套路。很多消费者并不会经常关注实时价格，所以不少人都深陷价格陷阱中，反而以为自己得到了实惠。

套路三：买货容易退货难

不少消费者被双十一的 “糖衣炮弹”所吸引，在预售时购买了很多自己不需要的东西，但在结尾款时心里开始打退堂鼓，如果此时不付尾款，依据平台规则，定金就没了。如果真不想买了，可以在付完尾款后再申请全额退款，但可能运费要自己承担。

嘉文（化名）吐槽说，他有几样商品本来想在付尾款后没发货前立即申请退款，但发现付尾款当晚不能申请，只能等到第二天早晨再退，结果第二天货已经寄到了。之后不得不选择拒收或者是申请 7 天无理由退货。嘉文很无奈的表示，“都不给你退货的时间，所以你后面要再退货，还得自己再付运费。”

套路四：商品打折服务也打折

某些商家推出特价限购、消费返现等活动，但实际上，商品页面上显示特价商品限购 100 件，前 100 名下单的用户消费返现。而不少网友表示，即使以最快的速度下单，也并不是商家口中的 “前 100 名”用户，因此拿不到返现。

此外，很多商家对特价商品的售后服务也缩了水，多数特价折价商品并不享受 7 天无理由退换，申请退换会变成漫长的扯皮过程。

套路五：直播带货售后维权难

直播电商是近年兴起的热门促销方式，特别是今年受疫情影响，直播带货发展迅速，以低价商品、超强互动、直观体验、网红效应等特点越来越受消费者青睐。今年的 “双十一”，直播带货也是各电商平台主打的促销模式。

主播薇娅正在直播中，图文无关

但直播平台在内容审核机制、监督管理上不够完善，容易出现商品与实际宣传不符（虚假宣传）、商品性能被夸大、全网最低价不实、商品质量难保障、假冒伪劣商品层出不穷、售后服务不到位、消费维权难等问题。

律师：先涨后降属于价格欺诈 特价商品仍可享受无理由退换

“根据《禁止价格欺诈行为的规定》，经营者销售商品和提供有偿服务，采取虚构原价，虚构降价原因，虚假优惠折价，谎称以降价或者将要提价的手段诱骗他人购买的，属于价格欺诈行为。”

针对电商平台先涨后降等问题，北京市盈科律师事务所高级股权合伙人王贝贝向新浪科技表示，电商平台商家在进行类似促销活动时，如果是先虚构较高的原价，再在促销活动期间以提高后的价格为基准降价，变相扩大了商品的降价幅度，给消费者制造一种折扣力度更大的感觉。这可能侵害到消费者的知情权。

王贝贝律师认为，先涨后降、为抢红包的 “费力不讨好”等这些电商平台套路，往往把消费者玩得团团转，商家却在背后偷着乐。尽管正常的逐利行为无可厚非，但如果这些电商套路涉嫌违法营销与欺诈消费者，便应予以抵制。

对于定金问题，知名律师、法律博主 @谈典看法郭小明表示，定金是一种法定的担保方式，受 “定金罚则”约束，如果交付方违约，定金丧失；如果收受方违约，双倍返还定金。但如果约定的是 “订金”，就一般按照预付款来处理，如果交付方违约，是可以拿回订金的。消费者在预付款时，需要仔细看清楚，避免不必要的损失。

“消费者支付定金后，若电商平台或商家取消订单，这种情况下，电商平台或者商家属于违约，根据定金罚则，需要双倍返还定金。如果因为取消订单给消费者造成的损失大于双倍定金，消费者还可以要求商家或者平台进行差额部分的赔偿。”针对近期预付定金后结尾款频出问题，郭小明表示消费者可以寻求赔偿。

在大家最关心的特价商品退换货问题，郭小明表示，不管是特价还是活动商品，价格上的优惠是商家对商品价格的让步，但是商品本身质量问题仍然受关于无理由退换货的规定。如果商家阻碍退换货，是侵犯消费者合法权益的行为。

“购物节如今变成了投诉节和吐槽节”，面对电商平台层出不穷的问题，郭小明调侃道。

平台商家应该更真诚 “尾款人”也需理性消费

双十一套路之多，这一次连央视也坐不住了，央视新闻呼吁双十一少一些套路的新闻冲上热搜，直接指出双十一的复杂规则难坏 “尾款人”。

站在商家和平台的立场上看，规则复杂可以多卖点货，多赚一些钱，无可厚非。但是，套路一旦太多，就让人望而却步；如果口惠而实不至，势必让消费者失望。

正如央视新闻说的那样，无论商家还是平台都应该更真诚，该让利就大方让利，千万不要把计算变为算计。

11 月 11 日将近，第二波的消费高潮也即将到来，消费者一定要避免低价陷阱，拒绝冲动消费，谨防促销中的各类套路和陷阱；同时也希望各大电商多一点真诚，少一点套路，让消费者享受到真正的实惠。

毕竟，打工人挣钱不容易，不是吗？