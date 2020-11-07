网友已成功在 A320“妖板”上运行 AMD Ryzen 5000 CPU

IT之家 11 月 7 日消息 AMD 最新的锐龙 5000 系列处理器现已开售，原本只有 500 系列主板上支持运行，但 AMD 承诺将于明年 1 月之前为上市的 400 系列主板提供支持。而相应的，未在此列表中的 B350，X370 和 A320 等较旧的主板将不支持再 Zen 3 处理器，至少目前没有任何一家 OEM 宣布支持。

据 overclock 论坛和 Chiphell 论坛用户称，AMD 最新 5000 系列处理器其实是可以在旧主板上运行的。

首先来看一下 Chiphell 论坛的这位大佬，虽然他没有透露是如何实现的，但可以确实至少是需要刷新 BIOS 的，有一定概率是个人修改后的 BIOS。值得一提的是，该网友采用的是华擎主板。

各厂商 B350 主板方面没有消息，但 Chiphell 论坛的另一位巨佬直接放出了华擎 B450 某主板的 Zen3 Vermeer 尝鲜 BIOS。。

▲ 度盘链接头打码

最后，一位来自 overclock 的网友爆料称，AMD 并没有锁处理器，只是取决于板卡商是否适配，例如技嘉 X370 主板已经有 beta 版 BIOS，其中包含支持 Zen3 的 AGESA 代码，除 PCI-E4.0 禁用外一切运行正常。IT之家了解到，虽然他承诺将在昨天提供 CPU-Z 截图，但今天仍未放出最新的证据，因此可靠性存疑。

▲ 图源 @chm128256，下同

IT之家了解到，目前技嘉、映泰以及华擎方面都已经放出相应的锐龙 5000 系列主板 BIOS，华硕方面是否更新存疑，微星方面虽然宣布支持但目前仍未推出相应的 BIOS。

▲ 图截于华擎官网