瞄准 5G iPhone 并进军新市场，高通重返增长轨道

据外媒报道，对于美国芯片制造商高通来说，苹果推出的全新 5G iPhone 无疑是个巨大福音。再加上进军新市场，并和解了多起法律纠纷，高通正重返增长轨道。

高通最近发布了截至 9 月 27 日的第四财季财报，显示其从智能手机芯片组和不同产品的销售收入飙升了 38%，达到近 50 亿美元。与此同时，该公司预计今年第四季度上述业务收入将激增 80%，这是至少十年来该公司在第四财季取得最好的业绩。

在第四季度，苹果公司发布了新款 iPhone 12 系列，这标志着高通在多年因两家公司在法庭上的争斗而被排挤在外之后，重新开始为这款开创性的智能手机提供零部件。

高通与苹果的争端已经得到了解决，这使得高通也能获得 iPhone 新机所带来的好处中分一杯羹。然而，这一增长远远超出了华尔街的预期，这得益于苹果公司出人意料地决定在面向美国市场的所有 iPhone 12 机型中加入更昂贵的毫米波 5G 功能。因此，高通的业绩和指引都大大高于华尔街的预测，促使其股票大幅上涨。

然而，高通现在有了更多的尝试，而不仅仅是简单地为最新款 iPhone 提供零部件。该公司已经与华为达成和解，消除了其向企业技术授权的最终主要阻力。上个月，联 邦上诉法院驳回了联邦商务部提出的请求，即重新考虑驳回政府反对高通反垄断案的裁决。这使得联邦贸易委员会（FTC）剩下的选择更少，只能提交给最高法院。

高通可以将芯片组的应用范围扩大，不再仅限于 iPhone 的调制解调器插槽。第四季度业绩会对高通不同芯片市场领域的总销售额产生最大影响，这些芯片除了用于汽车和网络外，还应用于智能手机的射频元件。在过去的 12 个月中，仅这些业务就为高通创造了近 37 亿美元的收入。

考虑到高通与苹果的关系可能再次发生反转，其保持业务多样性的选择至关重要。