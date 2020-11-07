外媒介绍索尼 PS5 的 9 个隐藏特性：带你更加深入了解新主机

IT之家 11 月 6 日消息 今天，外媒 GameSpot 介绍了关于索尼 PS5 主机的 9 项 “隐藏特性”，这些特点或功能并非官方刻意隐瞒，只是在此前的宣传和报道中都被忽略或淡化的新特性，IT之家整理如下。

1、玩家资料展示：PS5 会展示玩家游玩每款游戏的时长和获得多少其它玩家的赞，当玩家组队时，会获得来自队友的评价。

2、游戏预设：这个昨天的报道提到了，当玩家开始一款新游戏时，可以根据预设自动调整包括游戏的难度、画面等选项。如果不喜欢，还可以在游戏中单独进行更改。

3、DualSense 手柄彩蛋：手柄背面纹理是由无数个微小的 PS5 按键标志所组成的。

4、自定义控制中心：此处为 PS5 新增功能，玩家可以更轻松地访问系统菜单（支持自定义）或其它你喜欢的控制功能。

5、PS5 游戏无法在扩展存储器上进行安装或存储。

6、隐私选项：玩家自己决定哪些资料可以展示给其它玩家，哪些则需要隐藏。

7、截图或录像：当玩家获得奖杯时，PS5 将自动录制一段视频，记录玩家获得奖杯的过程、名称和稀有度。

8、游戏库分类：对游戏库的游戏进行分类，包括按照平台分类（如 PS4/PS5）、来源分类（PS 商店购买或 PS + 会员、PS Now 获取）等。

9、无障碍辅助：开启该功能后，UI 上的文字信息会被朗读出来，还可以选择朗读的声音为男声或女声。