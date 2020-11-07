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彭博社：苹果和索尼正尝试收购播客 Wondery，Spotify 已退出

2020/11/7 8:06:19 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月7日消息 Wondery 是一家新型播客公司，估值在一年多以来一直稳步增长。据彭博社今日报道，知情人士透露，苹果和索尼都就收购《Dirty John》和《Dr. Death》的制作方 Wondery 进行了商谈。

这位发言人称，Wondery 正在寻求 3 亿至 4 亿美元的出售报价。发言人要求不隐藏身份，因为目前谈判仍在进行中。

据另一位知情人士称，目前至少四家与 Wondery 探讨过收购意向，而苹果和索尼是正是其中的两家。

两位知情人士表示，尽管 Spotify Technology SA 在过去两年中一直是播客公司最积极的买家，但这家瑞典音频巨头却已经退出了这次的竞争。预计未来几个月会达成协议，但不能保证收购案不会出什么幺蛾子。

IT之家了解到，根据行业评估公司 Podtrac 的说法，Wondery 是最大的独立播客工作室之一，每月听众超过 800 万人。高达 4 亿美元的报价成功劝退了 Spotify 等公司。

彭博社表示，近年来，苹果一直在通过其 TV + 视频服务将其推向原创系列，并且还在创建播客以增强视频功能。因此，对于苹果而言，拿下Wondery将标志着这家科技巨头几年来对播客的投资和内容的丰富。

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关键词：苹果索尼

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